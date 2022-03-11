Milli sporculardan madalya sözü

Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılacak olan Malatyalı milli yüzücü sporcuları madalya sözü verdi.

Vali Aydın Baruş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ile birlikte Malatya Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda, Avrupa ve Dünya Şampiyonasına hazırlanan Milli Takım sporcularının çalışmalarını izleyerek Milli Sporculara başarılar diledi. Ulusal çapta düzenlediği, Bursa ve Ankara’da yapılan 3 yarışma sonucunda Malatya’yı temsilen katılan, Gençler Kategorisinde Erhan Ispanakçı, U19 Kategorisinde Belemir Almira Dede, U17 Kategorisinde Yağmur Akgün ve U17 Kategorisinde Elif Naz Aktaş, almış oldukları dereceler ile Türkiye’yi Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında temsil edecekler.

Tüm sporcuları tebrik eden Vali Baruş, sporculara Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında başarılar dileyerek, “Büyük bir fedakarlık ve disiplin ile antrenörlerimizin nezaretinde çaba gösteren gençlerimizin diğer akranlarına örnek olduğunu ifade ederek sporcularımızın yurt içi ve yurt dışındaki başarıları bizleri gururlandırarak Malatya’mızın ve ülkemizin tanıtımında da önemli bir rol üstleniyor” dedi.

Milli sporcular ise Avrupa ve Dünya Şampiyonalarından madalyalarla dönmek için çaba gösterdiklerini ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.