Minik öğrencilerden Başkan Güder’e soru yağmuru

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik öğrencilerden Başkan Güder’e soru yağmuru

İHA

Minik öğrencilerden Başkan Güder’e soru yağmuru

Hacı İbrahim Işık İlkokulu 3.sınıf öğrencileri “Yerel Yönetim Birimlerini Tanıyorum” ünitesi kapsamında Malatya Battalgazi Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Osman Güder ile bir araya geldi. Derslerinde belediyenin görevlerini işleyen 31 öğrenci, bu görevleri soru cevap şeklinde Başkan Güder’den öğrendi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, derslerinde belediyenin görevlerini işleyen Hacı İbrahim Işık İlkokulu 3.sınıf öğrencilerini ve sınıf öğretmenlerini misafir etti. Öğretmenleri eşliğinde Battalgazi Belediyesini ziyaret eden öğrenciler, kendilerini misafir eden Başkan Güder’i soru yağmuruna tuttu. Öğrenciler, Başkan Güder ile sohbet ederek belediyenin yapmış olduğu işler, belediye başkanının görevleri, belediye meclisinin görevleri ve seçimler gibi merak ettiklerini sordular. 3.sınıf öğrencisi Sıla Arı’da kendi yazdığı şiiri Başkan Güder’e seslendirerek armağan etti. Meclis Toplantı Salonunda konuk ettiği öğrenciler ile yakından ilgilenerek Battalgazi Belediyesi’nin hizmetlerini anlatan Başkan Güder, “Biz aslında bugün için değil yarın sizlere daha güzel bir şehir bırakmak için çalışıyoruz. Bugün bizlerin oturduğu koltuklarda yarın sizler olacaksınız. Şimdiden kendinize hedef koymanız ve bu hedef uğrunda çok çalışmanız gerekiyor” diyerek, öğrencilere öğrenim hayatlarında başarı diledi. Ziyaretin sonunda öğrenciler Başkan Güder’e çiçek takdiminde bulundu. Öğrencilerden aldığı çiçeği sınıf öğretmeni Nilüfer Zontul Aktaş’a takdim eden Başkan Güder, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

“Her yönüyle mükemmel bir gençlik yetiştirmek istiyoruz”
‘Her yönüyle mükemmel bir gençlik yetiştirmek istiyoruz’ diyerek sözlerine başlayan Başkan Güder, “Türkiye’nin aydınlık yarınları kıymetli yavrularımızı seviyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bugün sizleri belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Öğrenciler yoğun olarak belediyelerin görevlerini soruyorlar. Az önce bir kızımız da Belediye Başkanı görevi zor mudur? diye sordu. Elbette zorlukları var. Belediye Başkanı kocaman bir ilçeyi ya da ili yönetiyor. Belediyenin sadece bir tane görevi yoktur. Şehri dizayn etmekten tutunda oynadığınız oyun parklarına kadar bizler yapıyoruz. İçtiğiniz suların musluklardan temiz akmasından tutunda geri dönüşüm konusuna kadar bizler ilgileniyoruz. Sokakların temizlenmesinden tutunda sizlerin bir yerden bir yere ulaştırılmasına kadar belediyelerin görevleri arasında yer alıyor. Belediye öncelikle imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Hizmetlerde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Bizler ilçemizde yaşayan herkese eşit şekilde hizmet götürmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Bunları yaparken yoruluyor muyuz? Hayır yorulmuyoruz. Hizmet belediyeciliğin yanı sıra gönül belediyeciliği de bizim önem verdiğimiz belediyecilik anlayışlarının başında yer alır. Battalgazi Belediyesi olarak sizlere daha güzel bir gelecek sunmak çok ama çok çalışıyoruz. Bugüne kadar ilçemize çok güzel hizmetler kazandırdık, kazandırmaya da devam edeceğiz. Bugün bizler bu görevi yapacağız, yarın ise sizler. Bugün bizlerin oturduğu koltuklarda yarın sizler olacaksınız. Şimdiden kendinize hedef koymanız ve bu hedef uğrunda çok çalışmanız gerekiyor. Hepinizin gözlerinden öpüyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli sporculardan madalya sözü
YEREL HABERLER Milli sporculardan madalya sözü
Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 14 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 14 yaralı
Malatya’da sürü yönetimi kursu başladı
YEREL HABERLER Malatya’da sürü yönetimi kursu başladı
İnönü Üniversitesi Güneydoğu Kariyer Fuarı’nda
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi Güneydoğu Kariyer Fuarı’nda
Acil Sağlık çalışanlarının işini kolaylaştıracak proje
YEREL HABERLER Acil Sağlık çalışanlarının işini kolaylaştıracak ...
Başkan Cömertoğlu’ndan işbirliği vurgusu
YEREL HABERLER Başkan Cömertoğlu’ndan işbirliği vurgusu
Yeni Malatyaspor'da Ndong ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da Ndong ile yollar ayrıldı
Üniversiteli kız öğrencilere Malatya yemeklerinin yapımı öğretiliyor
YEREL HABERLER Üniversiteli kız öğrencilere Malatya yemeklerinin ...
Yeni Malatyaspor Altay’a konuk olacak
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Altay’a konuk olacak
Belediye Başkanı Gürkan, Esenlik Süpermarketleri ziyaret etti Marketlerimizde gerekli bütün tedbirler alındı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Gürkan, Esenlik Süpermarketleri ...
Hasatta yüksek verim için yetiştiricilere eğitim
YEREL HABERLER Hasatta yüksek verim için yetiştiricilere eğitim
Yeni Malatyaspor, Didier Ndong ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Didier Ndong ile yollarını ayırdı
Yenilenen göğüs cerrahisi servisi törenle açıldı
YEREL HABERLER Yenilenen göğüs cerrahisi servisi törenle açıldı
Rektör Karabulut’tan Akademide kadın konulu sunum
YEREL HABERLER Rektör Karabulut’tan Akademide kadın konulu sunum
Malatya TSO’da hafriyatçı ve iş makinecilerin sorunları konuşuldu
YEREL HABERLER Malatya TSO’da hafriyatçı ve iş makinecilerin ...
İstiklal Marşını en güzel okudu ödülü kaptı
YEREL HABERLER İstiklal Marşını en güzel okudu ödülü kaptı
Başkan Çınar, esnaf ve mahalle sakinlerinin talepleri yerinde dinliyor Çınar: “Amacımız, Yeşilyurt’un bugününe ve geleceğine değer katmaktır”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, esnaf ve mahalle sakinlerinin talepleri ...
Battalgazi’deki gençler için protokol
YEREL HABERLER Battalgazi’deki gençler için protokol
Tüfenkci: "Hiç bir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz"
YEREL HABERLER Tüfenkci: "Hiç bir vatandaşımızı enflasyona ...
Savaştan kaçan aile Malatya’da hayata tutundu
YEREL HABERLER Savaştan kaçan aile Malatya’da hayata tutundu
Malatya Büyükşehir Meclisi Mart toplantıları başladı
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Meclisi Mart toplantıları başladı
Öğrenciler doğa sporları dersi uygulamalarını kampta yaptı
YEREL HABERLER Öğrenciler doğa sporları dersi uygulamalarını kampta ...
MTB Başkanı Özcan: “Malatya’ya çok önemli tarımsal yatırımlar yapıldı”
YEREL HABERLER MTB Başkanı Özcan: “Malatya’ya çok önemli tarımsal ...
Cihat Arslan: Ringi asla terk etmeyiz
YEREL HABERLER Cihat Arslan: Ringi asla terk etmeyiz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.