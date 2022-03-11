Malatya’da kar yağışı etkili oluyor

Malatya genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Malatya’yı bir süredir etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir ilçeleri başta olmak üzere kırsal kesimlerde yer yer 20 santimetreye ulaşan kar akşam saatlerinde kent merkezinde etkisini gösterdi.

Bir süre yağmurla karışık sepken olarak düşen yağışların hafta sonu da sürmesi beklenirken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ise aralarında Malatya’nın da 5 il için buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.