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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da ekmeğin ustası Fatma abla

İHA

Malatya’da ekmeğin ustası Fatma abla

Malatya’da bir kadın kooperatifinde gözlemeci olarak işe başlayan üç çocuk annesi Fatma Balan, ekmek makinesi ustasının işten ayrılmasını fırsata çevirerek sektörün aranan elemanı oldu.
Malatya’da iki yıl önce kurulan diyet ekmeği, mantı, erişte, mayalı ekmek, gözleme ve kömbe gibi hamur çeşitlerinin üretildiği Toprak Ana Kadın Kooperatifi’nde gözlemeci olarak işe başlayan üç çocuk annesi 41 yaşındaki Fatma Balan, kooperatifte kullanılan ekmek makinesi ustasının işten ayrılmasının ardından kendini geliştirerek makine kullanmayı öğrendi. Fatma Balan, kooperatifin yanı sıra Malatya’nın da tek kadın ekmek ustası oldu.

'Yapamazsın' dediler, usta oldu
Kadınların kendilerine güvenmesi gerektiğini vurgulayan Balan, "Üç çocuk annesiyim. Toprak Ana Kadın Kooperatifi'nde bir yıl önce gözleme ustası olarak işe başladım. Ekmek makinasına bakan ustamız gitmek zorunda kaldı. İş bize kaldı. Ben kendime güvendim bana 'Yapamazsın' dediler. 'Ben yaparım başka usta çağırmayın' dedim. Hamur ustası oldum, makine ustası oldum. Şu an makinayı çok güzel kullanıyorum" dedi

Malatya’nın tek kadın ustası
Kadınların bir şeyi isterse mutlaka başaracağını kaydeden Balan, bu işi yapabilmesine vesile olan herkese teşekkür ederek şöyle konuştu:
“Herkes gelip çalışsın. Çok güzel bir kadın kooperatifi, onlara kadınları çalıştırıp böyle bir işe vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Ben Türkiye’nin tek kadın ustasıyım. Yetenekliyim, yapıyorum ve işimi de çok seviyorum. Eşim her yerde çalışmama izin vermiyor. Burası Kadın Kooperatifi olduğu için burada çalışıyorum. Mutluyum, huzurluyum, yerim çok güzel. Herkes çalışsın, kadınların hepsi çalışsın eve bağlanmasınlar. Çok güzel ekmek çıkarıyoruz, diyet ekmeği, mantı, erişte, mayalı ekmek, gözleme, kömbe hepsinin çok güzel yapıyoruz. Becerebiliyorum. Herkes kendine güvensin, ben güvendiğim için makinayı kullanıyorum, kendime güvenmesem hiçbir şey yapamazdım. Bir kadın isterse yapar, yapamayacağı hiçbir şey yok. Ben köy yerinden geldim. Köyde böyle bir makine de görmemiştim. Bu iş ilk işim, burada işe başladım. O yüzden işimi çok seviyorum."

Ustanın ayrılmasını fırsata çevirdiler
Ekmek makinesi ustasının işten ayrılmasının ardından makineyi öğrenmek zorunda kaldıklarını aktaran işletmedeki tek erkek usta olan Uğurcan Işık ise “Toprak Ana Kadın Kooperatifi’nde işe başladık ablam ile birlikte. Yurt dışından gelen tecrübeli bir ustamız vardı. Beni yetiştirdi önce, sonra işi gereğince tekrar yurtdışına dönmek zorunda kaldı. Ustamız gidince biz de makine işini yapmak zorunda kaldık. Makinadan fazla anlamıyorduk, ustamızın anlattığı kadar biliyorduk. Sonra kendimizi yavaş yavaş geliştirdik. Ablam çok özgüvenliydi, makinada usta olmak istiyordu. Kendi kendimize yetmeye çalıştık. Sonra ablamın başarısından dolayı hamuru ve makinayı öğrettim. Ablam makinayı seviyor, işini seviyor. Yapmak istedi ve yaptı. Makinanın ustası oldu diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kooperatifte 10 kadın istihdam edildi
Toprak Ana Kadın Kooperatifi’nin kurucu başkanı Ayşe Uzunkayış da kadınların fırsat verilmesi halinde çok şeyi yapacağını belirterek, “Bir yıl önce kurduğumuz kooperatifimizde 10 kadına istihdam sağlıyoruz. Kadınların kooperatifleşerek üretimde örgütlenmesini ve özgüvenlerini arttırarak kendilerini geliştirmelerini, başarılı olmalarını istiyoruz. Daha önce yurtdışından bir eğitmen getirmiştik. Fatma Hanım, onun çalışmalarını dikkatle izleyerek kendini geliştirdi. Kendisini makine alanında geliştirmesine imkân tanıdık. Makine kullanmada ustalaştı, profesyonelleşti. Profesyonel olarak bir usta yetiştirmiş olduk. Toprak Ana olarak da bunun gururu ve sevincini yaşıyoruz. Misyonumuz, kadınlarımızın kendilerini ifade etmesi ve geliştirmesinde onlara imkân tanıyarak fırsat vermede öncülük etmek" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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