İstiklal marşını işaret dili ile okudular

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde önemli bir farkındalığa imza atıldı. Akçadağ Kaymakamı Böçkün ve kurum amirleri, istiklal marşını işaret dili ile okudular.

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Akçadağ ilçesinde önemli bir farkındalığa imza atıldı. Akçadağ İlçe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün ve ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşların amirleri, İstiklal Marşımızın işaret dili ile okunduğu bir videoda yer aldı.

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri yurt genelinde olduğu gibi Malatya ve ilçelerinde de çeşitli etkinliklerle gerçekleştiriliyor. Etkinlikler kapsamında Akçadağ ilçesinde önemli bir farkındalık gerçekleştirildi. Akçadağ Halk Eğitimi Merkezi Türk İşaret Dili Eğitmeni Emine Yaşar tarafından “101. Yıldönümünde İstiklal Marşımızın Türk İşaret Dili İle Okunması” hakkında bir video hazırlandı. Söz konusu videoda Akçadağ İlçe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün ve Akçadağ İlçesinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri yer alarak önemli bir farkındalığa imza attılar. Akçadağ İlçe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün ve Akçadağ İlçesinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, İstiklal Marşımızı işaret dili ile okudular.

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla hazırlanan videoda yer alan Akçadağ İlçe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, “Milletimizin tarih boyunca ortaya koyduğu emsalsiz mücadelesinin ve yeniden dirilişinin şanlı destanı; Devletimizin ve Milletimizin bağımsızlığının ve bütünlüğünün sembolü olan İstiklal Marşı’mızın 101. yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ömrünü vatana ve millete hizmet etmeye adamış Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı bu uyanış destanının her kıtasında milletimizin cesareti, her mısrasında ecdadımızın kahramanlıkları, her kelimesinde milli bilinç ve hürriyet aşkımızın en berrak ifadeleri yer almaktadır. Bu anlamlı günde, destansı marşımızın Türk işaret dili ile okunması da bizler için ayrıca bir mutluluk ve farkındalık vesilesi olmuştur. Bu müstesna çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederek İstiklal Marşımızın 101. yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum” dedi.

