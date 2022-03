‘Yolu Malatya’dan geçenler’ Ankara’da buluştu

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yolu Malatya’dan Geçenler’ programı, Ankara’da yapıldı. Ankara’da yoğun katılımla gerçekleşen organizasyonda önceki dönemlerde Malatya’da görev almış birçok ismi bir araya geldi

Ankara İlbank Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda bir araya gelen Malatya’da görev almış isimler ve Malatyalılar hasret giderdi. 700’ün üzerinde katılımcının yer aldığı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, AK Parti MKYK Üyeleri ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, eski Malatya Milletvekili Miraç Akdoğan, Malatyalı eski Kırıkkale Valisi Ali Kolat, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Emekli Vali Yardımcısı Mahmut Yıldırım, bir dönem Battalgazi Kaymakamlığı yapan Osman Kaymak, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin ile çok sayıda siyasiler, bürokratlar, yargı mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan üst düzey yöneticiler, Ankara’da görev yapan Malatyalı bürokratlar, Ankara’da yer alan Malatyalı Dernek Başkanları ve üyeleri katıldı.

Birçok ulusal ve yerel basın mensubunun da katıldığı ayrıca Er Tv ve Vuslat Tv’nin canlı olarak yayınladığı Kültür A.Ş organizasyonunda düzenlenen programa, 19921994 yılları arasında Malatya Valiliği yapan Saffet Arıkan Bedük, 19992003 yıllarında Malatya Valiliği yapan Mustafa Yıldırım, 20032006 yılları arasında görev yapan Osman Derya Kadıoğlu, 20062009 yılları arasında görev yapan Halil İbrahim Daşöz, 20122014 yılları arasında Malatya’da görev yapan Ankara Valisi Vasip Şahin 20162017 yılları arasında görev yapan Mustafa Toprak’ta yer aldı.

Başkan Gürkan, geceye katılan misafirlerle tek tek ilgilenerek katılımlarından dolayı teşekkür etti. Program öncesi geçmişten günümüze Malatya’da yapılan hizmet ve yatırımların yer aldığı bir video gösterimi yapıldı. Ayrıca programda Malatya’ya ve Türkiye’ye damga vurmuş siyasette, sinemada ve sanatta yaptıklarıyla örnek alınan ve ahirete intikal etmiş olan Malatyalılar ile ilgili bir video gösterimi de yapıldı.



“Medeniyet, ilim irfan ve kahramanlık destanları yazan şehrin mirasçılarıyız”

Programda açılış konuşmasını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptı. Malatya’yı tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt yapan Destan şehri olarak tarif ettiklerini belirten Başkan Gürkan, “2021 Yılı içerisinde UNESCO tarafından Malatya insanlık medeniyetinin başladığı yer olarak tescil edildi Arslantepe Höyüğü ile. Arslantepe Höyüğü ilk devlet hayatının temellerinin atıldığı, ilk muhasebe kayıtlarının tutulduğu, ilk gümrükleme işlemlerinin yapıldığı, ilk saray devleti olgusunun oluştuğu ve ilk taş devrinden demir devrine evrilme ve demirin silah olarak kullanılması Malatya’da inkişaf etmiştir. Bu anlamda Malatya Dünya Milletler Camiası nezdinde UNESCO Genel Kurulunda tescil edilerek insanlık medeniyetinin başladığı yer olarak tescil edilmiştir.

Anadolu’yu Anayurt yapan Destan şehir diyoruz. Anadolu’nun fethi Hasan Gazi, Hüseyin Gazi ve Battal Gazi 650’li yılların ikinci yarısında Anadolu’nun fetih destanlarını yazmaya başlamışlardır. Yani Anadolu’yu Anayurt yapan yer Malatya’dır. 1071 yılından yaklaşık 400 yıl önce bu süreç tamamlanmıştır. Malatya’da yaşamak hem bir vebal hem de vecahettir. Diğer taraftan ilim irfan destanları da Malatya’da yazılmıştır. Sadreddin Konevi, İbnül Arabi, Mevlana Celalettin Rumi Malatya’da ilim irfan destanları yazmışlardır. Bir taraftan medeniyet destanı, bir taraftan ilim irfan destanı ve bir taraftan da kahramanlık destanları yazılan bir şehrin mirasçılarıyız. Şehir değerlidir, kıymetlidir şehir hayattır nihayetinde insandır. Şehir aynıdır her kese açık olandır. Şehir zengini ve fakiri ile aynı yoldaki güzel ahengidir. Malatya şehri bu güzel ahengi Ankara’da yaşatmak ve bu şehrin çağrısına icabet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz” dedi.



“Malatya Türkiye’de en fazla yatırım yapan ildir”

Büyükşehir Belediyesi hizmet ve yatırımları hakkında da bilgiler aktaran Başkan Gürkan, “Atalarımız burada kahramanlık destanları, medeniyet destanları, ilim irfan destanı yazmışsa bizde bu şehirde hizmet destanları yazmakla mükellef olduğumuzu ve bunun bir sorumluluk olduğunun bilincinde ve idrakindeyiz. Onun için şehrimizin her anlamda geliştirilmesi noktasında gece gündüz demeden yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Malatya Türkiye’de en fazla yatırım yapan ildir. Türkiye’de kırsala en fazla hizmet götüren ildir. Bizler atalarımıza layık olmaya gayret ediyoruz, gayret gösteriyoruz. Malatya’ya yapmış olduğumuz hizmetlerin iş ve işlemlerinde Ankara’daki bürokratlarımız her zaman yanımızda oldu. Ayrıca başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Malatya’mıza Türkiye’deki en fazla yatırımın yapılması noktasındaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yöneticiliği iki şekilde değerlendiriyoruz. Bir işgalci yöneticiler var birde fetihçi yöneticiler var. İşgalci yöneticiler aldıkları yeri geriye götürür, fetihçi yöneticiler ileri götürür. Malatya’mızı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında bütün ekip arkadaşlarımızla, milletvekillerimizle ve Malatya’daki paydaşlarımızla el ele, gönül gönüle gece gündüz demeden çalışmaktayız. Bugün Malatya Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de en fazla yatırım yapan belediye olmuşsa bu birlikteliğin temayüz ettiğinin en güzel örneğidir. Malatya’da yılların sorunu olarak görülen Vagon Onarım Fabrikası Kızılay’a devredilerek bir üretim merkezi haline dönüştü. Yimpaş yeniden değerlendirilerek hizmete alınacak. Dünyanın kayısı başkenti olarak Malatya’yı tarif ediyoruz ve kuru kaysı üretiminin yüzde 80’i Malatya’da üretiliyor. Kayısı pazarı buna uygun değildi ve Dünya Kayısı Ticaret Merkezi yapılmakta. Ayrıca Lisanslı Soğuk Hava Deposu yapıldı. Buğday pazarı yapılmakta, Fidancılar Sitesi yapıldı. Malatya sanayisinin daha ileri noktalara ulaşması için yeni bir sanayi sitesi yapıyoruz. Altay Kışlası ile ilgili olarak askerlerimize, yemekhane, yatakhane ve kışlalar yaptık. Fuar ve Kongre Merkezi yapıldı. Millet Kütüphanesi yapılıyor, İtfaiye binamız yapıldı. 4 bin kişinin eğitim göreceği Özel Harekât Merkezi için hazırlanan bölgede altyapı çalışmalarını tamamladık. Yemek ve Ekmek Fabrikası, kent meydanı, yeni otoparklar ve bu hizmetlerin yanında spor merkezleri, gençlik kampları, okullarımıza spor tesisleri kazandırıyoruz. Bu yatırım ve hizmetler pandemi ve depremin yaşandığı bir dönemde Malatya’ya geliyor. Durmak yok yola devam. Büyükşehir Belediyesi olarak en büyük projelerimizden biride sosyal entegrasyonun sağlanmasıydı. Bugün bu salonda görüyoruz ki Malatya’nın bütün değerlerini görmekteyiz. Esas olan bu birlik ve beraberliği sağlamaktır. Gerçekleştirmiş olduğumuz bu programa katılımınızdan dolayı bütün katılımcılara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“Gönlümüz ve yüreğimiz her zaman Malatya’da”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise “Selahattin Başkan bizi maziye götürdü. Malatya’ya yapılan hizmetleri sizlerle paylaştı. Malatyalılar olarak Malatya’nın bizim için bir sevda olduğunu biliyoruz. Malatya’nın bizim için bir aşk olduğunu biliyoruz. Gönlümüz ve yüreğimiz her zaman Malatya’da. Yolu Malatya’dan Geçenler programının düzenlenmesinde Büyükşehir Belediye Başkanımızın nezdinde emeği geçen bütün arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum” dedi.



“Malatya, Türkiye’nin parlayan yıldızlarından birisidir”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci yaptığı selamlama konuşmasında, “Bu organizasyonu gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Ankara’daki Sivil Toplum Kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Malatya’ya emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Malatya’nın Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri haline dönüştürülmesi yolunda emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Malatya, Türkiye’nin parlayan yıldızlarından birisidir. İnşallah bu çalışma ve azimle dünyanın da parlayan yıldızı haline gelecek. Malatya önemli siyasi, kültür, spor ve edebiyat anlamında önemli isimler yetiştirmiştir” dedi.



“Malatyalılar Malatya ile ne kadar övünseler azdır”

Ankara Valisi Vasip Şahin’de kısa bir selamlama konuşması yaptı. Vali Şahin, “Malatya’yı burada yaşattığınız için siz katılımcılara özelde de Sayın Belediye Başkanımız Selahattin beye çok teşekkür ediyorum. Bugün sılaya gitmiş gibi oldum. Malatya’da görev yapmış herkesin ortak fikridir Malatya ağızlarda güzel bir tat bırakan, zihinlerde hafızalarda çok güzel anılar bırakan bir şehir. Malatya’nın beni etkileyen en önemli özelliği Malatya’nın tam bir şehir olmasıdır. Şehirler, binalarıyla, geniş caddeleriyle düzenli sokaklarıyla şehir olmaz. Şehirler medeniyet biriktirerek olabilir. Medeniyet dediğimiz şehrin tam karşılığıdır Malatya. Bir

taraftan o medeniyeti yaşar bir taraftan da geleneğini, göreneğini, ananesini hiç eksiltmeden onu yaşatmaya çalışır. Malatya’da insanlar komşuluğuyla, dostluğuyla, misafirperverliği ve vefası ile ön plandalar. Malatya’da görev yapmış hiçbir insanın kötü şekilde anıldığına rastlamadım. Malatyalılar Malatya ile ne kadar övünseler azdır. Malatyalı olmak bu anlamda sizin için bir gurur vesilesidir. Bizim içinde Malatya’da görev yapmak orada hizmet etmek bir gurur vesilesi oldu. Ailemizin en güzel zamanları belki orada geçti. Ankara’da her zaman bir Malatyalı olarak Malatyalıların yanında olmaya çalıştım. Bu programı düzenledikleri için Belediye Başkanımızın şahsında belediyemize ve Sivil Toplum Kuruluşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.



“Anadolu irfanının merkezlerinden bir tanesidir Malatya”

Son olarak konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ise “Yolu Malatya’dan Geçenler ifadesini çok sevdim. Böyle bir etkinliği düzenlediği ve Yolu Malatya’dan geçenleri bu akşam burada buluşturduğu için, Selahattin Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Anadolu irfanının merkezlerinden bir tanesidir Malatya. O kadar güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ki her şehrimizin bir karakteri var. Şehirlerinin karakterinin olması neden kıymetlidir. Çünkü insana karakterini şehir verir. Malatyalı dediğimizde aslında bir karakteri tanımlarız. Çünkü biz bu coğrafyada kendi farklılıklarımızla inşa ettiğimiz o büyük irfan medeniyetinin o merhamet medeniyetinin, iyilik ve gönül medeniyetinin mensuplarıyız. Göbekli Tepe insanlığın başladığı yer, Arslantepe’de ilk bürokrasinin, devlet yapılanmasının ve dolayısıyla bu büyük yönetim organizasyonunun başladığı yer. O günden bugüne bütün değişimler bir gerçeklik üzerinden ortaya çıkmış. Bugün burada duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Değerli Belediye Başkanımıza, Milletvekillerimize huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ayrıca gerçekleştirilen programa yoğun işlerinden dolayı katılamayan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu ile diğer siyasi ve bürokratlar da telgraf göndererek programın hayırlı olması temennisinde bulundular.

