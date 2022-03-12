Malatya Emniyeti'nden anlamlı klip Tarihi alanlarda hazırlanan İstiklal Marşı klibi büyük ilgi gördü

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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tarihi alanlarda hazırlanan İstiklal Marşı klibi büyük ilgi gördü.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla tarihi alanlarda İstiklal Marşı'nı seslendirdiği klip ilgi çekti. Çekilen klip "Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal" ifadeleriyle Malatya Emniyet Müdürlüğü resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Videoda İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve polisler İstiklal Marşının ilk iki kıtasını Malatya’nın farklı noktalından seslendirirken, video kısa süre de büyük ilgili gördü.

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