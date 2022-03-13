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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’deki gençlik yatırımları göz kamaştırıyor

İHA

Battalgazi’deki gençlik yatırımları göz kamaştırıyor

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, gençlerin sportif ve sosyal faaliyet alanlarının yaygınlaştırılması için toplam 25 milyonluk gençlik ve spor yatırımını ilçeyle buluşturmayı başardı.
Medeniyetlerin beşiği, hem insanı hem tabiatıyla göze çarpan Battalgazi ilçesi, gençlik ve spor yatırımları ile daha modern ve daha güzel bir görünüme kavuşuyor. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatı ve ‘Gençliğe Yatırım, Geleceğe Yatırımdır’ düsturuyla hareket eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile 25 milyonluk dev yatırımı ilçeyle buluşturmayı başardı. Gençlerin sportif ve sosyal faaliyet alanlarının yaygınlaştırılması için Gençlik Merkezleri, Selçuklu Mahallesine Futbol sahası, Başharık Mahallesine futbol ve basketbol sahası, Hatunsuyu Mahallesine basketbol sahası, Hanımınçiftliği Mahallesine basketbol sahası, Çöşnük Mahallesine iki adet tenis kortu ve Göztepe mahallesine yarı olimpik yüzme havuzunun yapımına 2021 yılında başlandı. Gençlerin sportif ve sosyal faaliyet alanlarının yaygınlaştırılması için 1 yıl gibi kısa bir zaman zarfı içinde ilçedeki gençlik ve spor yatırımlarını tamamlayan Battalgazi Belediyesi, yaptığı yatırımlar ile gençlere büyük katkı sunarken, ilçedeki vatandaşlardan da büyük takdir topladı.

Selçuklu ve Başharık’a futbol sahası
Selçuklu Mahallesi’nde 4 bin 255 metrekare alana sahip parkın içerisine 40 metre uzunluğunda ve 20 metre eninde futbol sahası ve çevre düzenlenmesi çalışması gerçekleştirilirken, Başharık Mahallesinde 4 bin 692 metrekare alana sahip Şehitler Parkı içerisine 40 metre uzunluğunda ve 20 metre eninde futbol ve basketbol sahaları yapımının yanı sıra mevcut basketbol sahasında da yenilenme çalışması yapıldı.

Hatunsuyu ve Hanımınçiftliği’ne basketbol sahası
Hatunsuyu Mahallesinde bin 390 metrekare alana sahip parkın içerisine 26 metre uzunluğunda ve 15 metre eninde Basketbol sahası, çevre düzenlenmesi ve oyun alanları yapılırken, Hanımın Çiftliği Mahallesinde ise 850 metrekare alana sahip parkın içerisine 26 metre uzunluğunda ve 15 metre eninde basketbol sahasının yapımı tamamlanarak gençlerin ve çocukların istifadesine sunuldu.

Çamurlu mahallesine 2 adet tenis kortu ve basketbol sahası
Çamurlu mahallesinde bulunan Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin yan kısmında bulunan 2 bin 500 metrekare alan içerisinde yapımı tamamlanan 2 adet Tenis kortu ve 1 adet Basketbol sahasının çalışmaları tamamlanarak gençlerin istifadesine sunuldu.

Yarı olimpik yüzme havuzu açılış için gün sayıyor
Göztepe Mahallemizde bulunan 5 bin 752 metrekare alan içerisine bin metrekare oturum alanı ve bin 700 metrekare kapalı alanı olan Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Projesi’nde son rötuşlar yapılıyor. İçerisinde ofis, duş, giyinme odası teshin merkezi havalandırma tesisat odası, antrenör odası, 40 araçlık açık otopark, çocuk oyun alanları yürüme alanları, spor aletleri ve mini bir kafeteryanın bulunacağı tesiste iç tefrişat çalışmalarının tamamlanmasının ardından gençlerimize hizmetine sunulacak.

Orduzu ve Hanımınçiftliği’ne gençlik merkezleri
‘Battalgazi’de yarınlar çok daha genç olacak’ düsturuyla çalışmalarını gece gündüz sürdüren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla eski Hanımınçiftliği Belediye binasının yeri Gençlik Merkezi’ne dönüştürülürken, bir adet Gençlik Merkezi’de Orduzu Mahallesinde inşa edildi. Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi gençlerin istifadesine sunulurken, Orduzu mahallesinde bulunan Gençlik Merkezi’de açılış için gün sayıyor.

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