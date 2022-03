Özcan: “Muhtarlar, devlet ile millet arasındaki en önemli köprüdür”

Malatya Muhtarlar Dernek Başkanı Şahin Demirci ve yönetim kurulu üyeleri Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan’ı ziyaret etti.

Ziyarette memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Özcan, muhtarlığın çok köklü ve önemli bir kurum olduğunu ifade ederek, muhtarların önemli bir kamu görevi ifa ettiğini söyledi.

Başkan Özcan, " Muhtarlar bizim için önemli. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama anlamında gece gündüz çalışıp, devlet, yönetici ve vatandaşlar arasında bir köprü görevi görüyorlar. Vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde iletişim kurmanın en önemli yolu. Muhtarlarımız çok önemli bir görev ifa ediyorlar. Biz bu kurumları burada temsil ederken sizlerle kurmuş olduğumuz yakın ilişkilerle vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışsak bile ama siz her mahallenizde her bir birey ile problemleri ve sıkıntılarında sürekli iç içesiniz. Bir muhtar bir mahallenin hem babası hem annesi hem de kardeşi vatandaşın en zor gününde cenazesinde, düğününde onun yanı başındaki en kıymetlisi muhtarlarımızdır. Şehrimizde sosyal dengenin sağlanmasında muhtarlarımızın gösterdiği gayrete şahidiz. Sizler bizim için önemlisiniz, sizleri çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Hep birlikte Malatya için çalıştıklarını söyleyen Özcan, “Malatya bizim ortak paydamız, kayısıda bizim ortak paydamız dolayısıyla hep birlikte Malatya’mıza hizmet ediyoruz. Ticaret Borsası olarak elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Ziyaretinizden dolayı Malatya Muhtarlar Dernek Başkanımız Şahin Demirci başta olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya Muhtarlar Dernek Başkanı Şahin Demirci ise, “Malatya Ticaret Borsası sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ramazan ayında mahallelerimizde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda yardımında bulunurken, öğrencilerimize kırtasiye, bot ve mont yardımı yapıyor. Tüm muhtarlarımız adına Ramazan başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Özellikle Malatya ekonomisinin can damarı olan kayısının değerini bulması konusunda gerek lisanslı kuru kayısı deposunun hayata geçirilmesi gerek Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından kayısı alımı için başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

