Başkan Kazgan’dan Akçadağspor’a tam destek

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Malatya 1. Amatör Küme Futbol Ligi CGrubunda mücadele eden Akçadağspor bitime bir hafta Playoff’a çıkmaya garantiledi.

Malatya 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde oynadığı 13 maçta yenilgi yüzü görmeyen Akçadağspor geçtiğimiz hafta Doğanşehir’de karşı karşıya geldiği Yeşil Sürgü Gençlikspor müsabakasında alınan 21’lik galibiyetle Playoff’a çıkmaya garantilerken, bugün Ören Stadyumunda karşılaştığı Kale Gençlerbirliği’ni ise 60 mağlup ederek, yenilmezlik serisini sürdürdü.

Karşılaşmayı tribünlerde taraftarlarla birlikte takip eden Başkan Kazgan , maç sonrası büyük sevinç yaşarken Akçadağspor’a olan desteklerini süreceğini söyledi

Akçadağspor’un Playoff’a çıkmayı garantilemesi ilçe merkezinde de büyük sevinçle karşılanırken, Başpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Torun ise Akçadağsporlu futbolcular ile yöneticilerinin onuruna yemek verdi.

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