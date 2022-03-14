Kansere yakalandı, sanatla hayata tutundu

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki kanser hastası Garip Aslan, yonttuğu taş ve ahşaplara şekil vererek hayata tutundu.

Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi’nde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Garip Aslan’a 12 yıl önce cilt kanserinin bir türü olan Melanom (Malign Melanom) teşhisi konuldu. Kentte çeşitli hastanelerde belirli aralıklarla tedavi gören Aslan bir yandan tedavisine devam ederken, diğer taraftan ise evinin bir odasını atölyeye çevirerek taş ve ahşap çalışmalarıyla minyatür eserler yapmaya başladı.

Tedavi sürecinde konuşma yetisini kaybeden Garip Aslan’ın hastalığın olumsuz psikolojisinden uzaklaşmak için taş ve ahşap çalışmalarına yöneldiğini kaydeden yeğeni Fuat Aslan, ''Amcam 12 yıl önce bir kanser türü olan olan Melanom (Malign Melanom) hastalığına yakalandı. Amcam hastalığa yakalandığı günden beri evinin bir odasında oluşturduğu bölgede uğraş olsun diye taşları oyarak kül tablası, gemi gibi eserler yapıyor'' diye konuştu

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