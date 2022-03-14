Malatya’da kar yağışı etkili oldu

Malatya’da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Malatya’da dün öğle saatlerinde başlayan ve yer yer şiddetini arttıran kar yağışı devam ediyor. Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Malatya’da da kar etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen kentte ağaçlar ve araçlar karla kaplandı. Özellikle yüksek kesimlerde ve ilçelerde kar yağışının etkisini arttırdığı öğrenildi. Belediye ekipleri de alarma geçti. Ekipler kent merkezinde ve kırsal mahallelerde çalışma başlattı.

Vatandaşlar, yoğun kar yağışından memnun olduklarını belirterek, Malatya’da Mart ayının ortasında böyle yağış görmediklerini ve yağan karın kuraklığa iyi geleceğini ifade etti.

Yoğun kar yağışına karşı Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden uyarılar yapıldı. Yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın Adıyaman çok bulutlu; Malatya çevrelerinde aralıklı hafif kar yağışı; Elazığ ve Tunceli çevrelerinde aralıklı kar yağışı; öğle saatlerinden sonra yer yer hafif kar yağışı; Bingöl ve çevrelerinde ise yer yer kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir” denildi.

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