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Malatya polisi, dijital çağda gençlerin bilişim suçlarından uzak kalmaları için çaba gösteriyor. Bu kapsamda polis çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında Malatya Park AVM’de stant açıldı

“Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı” konusunda bilgilerin verildiği stantta ayrıca Kiosk sistemi üzerinden Siberay Bilgi Yarışması düzenlenerek katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Bilişim sisteminin güvenliğini, buradaki verileri, sistemin kullanıcılarını hedef alarak yapılan sanal saldırılar olarak nitelendirilen siber suçlar konusunda gençleri eğitici çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

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