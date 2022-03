Battalgazi'de öğrencilere anlamlı eğitim gezisi

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından 814 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen eğitime katılan Battalgazi’deki Türkiye’nin aydınlık yarınları, 3D yazılım başta olmak üzere çeşitli eğitimlerden geçti.

Gençlerin eğitim ve sosyal hayattaki ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediyesi, çalışmalarıyla gençlere yol göstermeye devam ediyor. Her yıl ülkemizde 814 Mart tarihleri arasında kutlanan Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde 3 günlük eğitim düzenlendi. Düzenlenen eğitime, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim gezisi ile Battalgazi’den 15 öğrenci katıldı. Atölye çalışmalarından 3D yazılım eğitimlerine kadar birçok çalışmada eğitim alan öğrenciler, boş zamanlarında da proje çalışması gerçekleştirdi.

Öğrencilerden başkan Güder’e eğitim teşekkürü

Eğitim gezisinden dolayı Başkan Güder’e teşekkürlerini ileten Rabia Kavak isimli öğrenci, “Malatya Battalgazi Anadolu Lisesinde okuyorum. Bu geziyi organize eden Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyorum. Şuan burada 3D yazılım eğitimi ve çeşitli eğitimler alıyoruz. Bizler için güzel ve faydalı bir eğitim aldık. Çok güzel bir eğitim oldu” derken, Talip Haskul isimli öğrenci ise, “Burada gayet kaliteli bir eğitim var. Güzel bir gezi oldu. 3D yazılım hakkında güzel şeyler öğrendik. Buranın atmosferi güzel” şeklinde konuştu.

Alınan eğitim ile yeni şeyler öğrendiklerine dikkat çeken Selim Efe Orhan isimli öğrenci, “Öncelikle bizlere bu imkanı sağlayan ve 814 Mart Bilim ve Teknoloji haftasında bizlere bu duyguyu yaşayan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Burada 3D yazılım eğitim aldık. Bize çok faydalı olacak eğitimlerden biri. Ayrıca gençlik ofisinde arkadaşlarla kaynaştık, eğlendik ve yeni şeyler öğrendik” derken, Ahmet Çağrı Gündoğdu isimli öğrenci ise, “3D yazıcı alanında hiçbir bilgim olmamasına rağmen aldığımız eğitimlerle yeni bilgiler öğrendik. Genç ofisimizde yeni arkadaşlarla tanıştık, bilgi aktarımında bulunduk. Burası çok güzel bir yer. Bu eğitimde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Battalgazi’de yarınlar çok daha genç olacak”

Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Sorumlusu Bülent Polat, “814 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası vesilesiyle Battalgazi Belediyesi olarak ilçemizde bilimsel çalışmalara merakı olan öğrencilerimiz ile Elazığ’daki İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik çalışmaları merkezini ziyaret ettik. Öğrencilerimiz ile 3 günlük güzel bir kamp oldu. Bilim ve teknolojiye ilgi duyan gençlerimizde bir farkındalık oluşturmak ve meslek seçimleri konusunda yardımcı olabilecek bir eğitim gezisi oldu. Bu gezi imkanını bizlere

sunan ve her daim gençlerimizin yanında olan Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugüne kadar gençlerimizin önünü açan çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Gençlerimizin bizim her şeyimiz, onları çok seviyoruz. Battalgazi’de yarınlar çok daha genç olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.