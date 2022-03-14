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Rektör Karabulut: “Sağlık hayattır, tıp, hayatı paylaşma sanatıdır”

İHA

Rektör Karabulut: “Sağlık hayattır, tıp, hayatı paylaşma sanatıdır”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında. “Sağlık hayattır, Tıp, hayatı paylaşma sanatıdır” ifadelerini kullandı.
MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tıp Bayramı’nın, 14 Mart 1827 tarihinde ilk Tıphanei Amire ve Cerrahhane’nin kurulması ile kutlandığını, 14 Mart 1919 tarihinde işgal altındaki İstanbul’da Tıp Okulu öğrencilerinin işgali protesto etmesi ile bugün sağlık eğitimi alanların ve sağlık çalışanlarının yurt savunma hareketi olarak başladığını belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Sağlık hizmetlerinin en yaygın ve en etkili bir şekilde topluma ulaşması hekimlerimizin öncülüğünde gerçekleşmektedir. Ülkemizde bugün oluşturulan ve gerçekleştirilen büyük projelerle halkımıza sağlık alanında önemli hizmet imkanları sunulmuştur. Sağlık alanında yapılan yatırımlar, yetiştirilen insan gücü ve sunulan hizmetlerin kalitesi çağdaş seviyenin de bir göstergesidir” ifadelerine yer verdi.
MTÜ Tıp Fakültesi’nin kuruluşuna değinen Rektör Karabulut’un öğrencilerin ayrıcalıklı olarak yetiştirilmesi gerektiğini belirttiği mesajında ’’16 Haziran 2020 Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleri ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın destekleri ile kurulan genç, dinamik ve tecrübeli kadrosu ile başarılı çalışmalara imza atan Tıp fakültemiz, 7 profesör, 15 Doçent, 49 Dr. Öğretim Üyesi toplam 71 Öğretim elemanımız, 9 Araştırma Görevlimiz ve 178 öğrenci ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Tıp fakültemiz ile ülkemizin sağlık altyapısına destekler sunuyoruz. Bugün öğrencilerimizi, geleceğin hekimlerini bilimin ışığında donanımlı bireyler olarak yetiştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz programlar, konferanslar, seminer ve eğitimler ile öğrencilerimize standart uygulamaların dışında ayrıcalıklar kazandırmayı hedefliyoruz” denildi.
Son yıllarda tıp uygulamalarında ihtiyaçlardan dolayı oluşan yenilikçi uygulamaların önemin arttığını vurgulayan Karabulut, mesajında “Pandemi süreci bizlere gelişmiş alt yapıların ön plana çıktığını görüyoruz. Ülkemiz bu anlamda pandemi sürecinde yenilikçi yaklaşımlar sayesinde en düşük zararla atlatıldı ve kendi aşımız Türkovac’ın üretimi gerçekleştiriliyor. Bizler de bu süreci en verimli şekilde geçirme çabasında olduk. Akademisyenlerimiz yerli ve milli üretim konusunda birçok gelişmeye imza attılar. Akıllı hastanelerin öneminin arttığı bu günlerde teknolojik alt yapıya uyum sağlamak üzere çalışmalara başladık. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Tıp Fakültesi işbirliği ile geliştirilen Yapay Zeka ile Covid 19 tanı tespitinde %98 başarı çok büyük bir gelişme oldu bu süreç için. Yoğun bakım hastaları için büyük bir kolaylık sağlayacak olan Taşınabilir Yoğun Bakım Hasta Başı Monitörü’nü de üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri ve Tıp Fakültesi ortaklığıyla geliştirdik” ifadelerini kullandıç
Karabulut’un mesajının son bölümünde ise ’’İnsanların kendini çaresiz hissettiği, yardıma muhtaç olduğu zamanlarda imdada yetişen, canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, tüm zorluklara rağmen görevlerini fedakârca yürüten, gece gündüz demeden çalışan, varlıkların en şereflisi olan insana hizmet onurunu göğsünde taşıyan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı yürekten kutluyorum” ifadeleri yer aldı

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