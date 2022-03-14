Arslantepe Liselerarası Müzik Yarışmasında dereceye girenler belli oldu

Malatya’da bu yıl ilki düzenlenen Arslantepe Liseler arası müzik yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki düzenlenen Arslantepe Liseler arası müzik yarışmasında 30 öğrenci ses, 16 öğrenci ise enstrüman kategorisinde yarıştı.

Battalgazi Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik öğretmenliği öğretim üyelerinden Doç. Dr. Engin Gürpınar, Doktora Öğretim Üyesi Ozan Eroy ve Turgut Özal Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanı Hüseyin Göçer’in jüri üyeliğini yaptığı toplamda 46 öğrencinin katılım sağladığı yarışmada; Ses kategorisinde, Erdem Kartal 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Lisesi,Ege Bayram Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Melike Gürcü 20 Mayıs Vakfı Anadolu Lisesi , Enstrüman Kategorisinde ise Serin Hasar Şehit Ekrem Toktamış Anadolu Lisesi, Miraç İçel 20 Mayıs Vakfı Anadolu Lisesi, Deniz Bilen TED Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri dereceye layık görüldü.

Program ses kategorisinde derece elde eden öğrencilere bağlama, enstrüman kategorisindeki öğrencilere keman ve gitar hediye edilmesiyle son bulurken, yarışmaya katılım sağlayan tüm öğrencilere katılım belgesi ve öğretmenlere de teşekkür belgesi takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.