Adıyaman'daki deprem Malatya’da da hissedildi

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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem Malatya’da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 15.38'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi. Malatya’da depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

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