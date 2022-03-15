Malatya'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 4 gözaltı

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sürgü Mahallesi'nde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 3 bilgisayar kasası, 4 cep telefonu, bahisten elde edildiği değerlendirilen 11 bin 450 TL, 2 ruhsatsız tabanca, 131 mermi ve bir miktar esrar ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-03-15 16:27:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.