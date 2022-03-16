Rektör Kızılay’dan aldıkları belgeler vurgusu

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay yaptığı açıklamada, 2021 yılında özellikle aldıkları belgelerin vurgusunu yaparak, Uluslararası Yılın Üniversitesi ile Yeşil Kampüs seçilmelerinin önemli olduğunu bildirdi.

İnönü Üniversitesi’nin 2021 yılı faaliyet raporu yayımlandı. İnönü Üniversitesi’nin 2021 yılı faaliyet raporu önsözüne açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Üniversitemiz International Achievements Research Center’in (IARC) düzenlediği “Uluslararası Yılın Üniversitesi” değerlendirmesinde “Üniversite Kampüsü” kategorisinde “2021 Yılının Üniversitesi” seçildi. 2021 yılında üniversitemiz “Yeşil Kampüs” (Green Metric) kategorisinde dünyadaki ilk 500 üniversite arasındaki yerini korumaya devam etti ve 310. sırada yer aldı. Engelsiz Üniversite kapsamında engelli vatandaşlarımızın rahat erişebileceği mekânlar oluşturulmaya devam edildi. Üniversitemizde var olan yenilenebilir enerji sistemlerinin kapasitelerini artırma çalışmalarımız devam etmektedir. Teknokent merkezimizin enerji ihtiyacını karşılayacak GES santralinin inşaatına 2021 yılı Ekim ayında başlandı. Projenin mayıs ayında tamamlanması planlandı. Üniversitemizin mevcut su kaynaklarının verimli kullanılması için uygulamaya konulan Akıllı Su Yönetimi Projesi ile kurulan otomasyon sistemi sayesinde 2021 yılında önemli ölçüde su ve enerji tasarrufu sağlandı. iv 2021 yılı içerisinde yüz yüze ve çevrim içi yürütülen etkinlikler sayesinde öğrencilerimizin ders dışı kazanımlarını destekleyecek çok sayıda kültür ve sanat etkinliği gerçekleştirildi. Bu etkinliklerden üniversite mensupları ve halkımız da büyük ölçüde istifade etti. Bütün faaliyetlerimizde Kalite Güvence Sistemini esas alarak çalışmaktayız. Üniversitemiz, yaptığımız başvuru üzerine 2021 yılında YÖKAK tarafından Kurumsal Akreditasyon (KAP) sürecine alındı. Dokuz kişiden oluşan ve içinde bir yabancı uzmanın da yer aldığı akreditasyon takımı üniversitemizi Ekim 2021 tarihinden itibaren izlemeye ve değerlendirmeye başladı. Üniversite olarak amacımız 2022 yılında YÖKAK tarafından kurumsal akreditasyon kapsamında akredite edilen bir üniversite olmaktır. Üniversitemiz 2019 yılından beri TS EN ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahiptir. TSE tarafından 2021 yılı yıllık tetkikleri Ocak 2022 tarihinde yapıldı ve sonucunda belgenin geçerliliğinin devamı kararı alındı. 2016 yılında hazırlanan ve 2017 yılından itibaren uygulamaya konulan 20172021 Stratejik Planının uygulama dönemi tamamlanmış, planda yer alan amaç ve hedeflere 2021 yılı sonu itibariyle ulaşılmıştır. Bazı hedeflerde ise planlananın üzerinde gelişme sağlanmıştır. Aynı kapsamda 2021 yılında 20222026 dönemini içeren yeni Stratejik Plan’ımız hazırlandı ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulamaya konuldu. Yeni Stratejik Plan’ımızda ülkemizin en gelişmiş üniversitelerinden biri olarak insanlığa yararlı bilgi üretmeyi, yetkin bireyler yetiştirmeyi ve sağlık başta olmak üzere topluma nitelikli hizmet vermeyi temel misyon olarak kabul ettik. Eğitim, araştırma ve sağlık alanında dünyada referans alınan bir üniversite olma vizyonunu kabul eden üniversitemiz, geleneksel ve tarihi değerlerimizden güç alarak insani değerlere saygılı bir yönetim anlayışıyla araştırma odaklı hareket etmeyi, uluslararasılaşmayı ve girişimciliği teşvik etmektedir. Üniversitemiz 20222026 Stratejik Plan döneminde eğitim öğretim, araştırmageliştirme, topluma hizmet, bilimsellik, yenilikçilik, şeffaflık ve hesap verebilirliği benimseyen bir kalite anlayışını esas alarak bu misyon ve vizyonu sağlamayı amaçlamaktadır” ifadelerine yer verdi.

“Karaciğer nakil sayısı 231’dir”

2021 yılı içinde yapılan karaciğer nakil sayısının 231 olduğuna dikkat çeken Kızalay, “Turgut Özal Tıp Merkezimiz karaciğer naklinde Avrupa birincisi ve dünya ikincisidir. Hastanemiz bugün itibariyle ince bağırsak nakli konusunda Türkiye’de faal durumdaki tek merkezdir. Kök hücre ve kemik iliği naklinde 2021 yılında kamu ve üniversite hastaneleri arasında en fazla nakil yapan hastaneyiz. Çocuk kemik iliği nakli alanında Kayseri’nin doğusunda tek merkez konumundayız. Kornea naklinde gün geçtikçe iddiamızı artırıyoruz. 2021 yılı içerisinde Sürekli Eğitim Merkezimiz tarafından, küresel salgına rağmen yüz yüze ve çevrim içi şekilde olmak üzere 2.285 kişiye çeşitli alanlarda sertifika programları düzenlenmiş ve eğitimler verilmiştir” dedi.

Yeni stratejik planda beş amaç ve bu amaçlara ulaşmak için 24 hedefin belirlendiğine parmak basan Kızılay, “ 18 Haziran 2021 tarihinde ihalesi yapılan ve 18.143 metrekare kapalı alandan oluşan Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesinin inşaatı hızla devam etmektedir. Nisan 2023 tarihinde tamamlanması planlanan Diş Hastanemiz hizmete açıldığında Malatya ve bölge için önemli bir sağlık merkezi olacaktır. Yine 2021 yılı içerisinde hayırsever iş adamımız tarafından yapımı üstlenilen 1.930 metrekare taban alanı olan, iki kreş sınıfı, beş anaokulu v sınıfı, yemekhane, idari ve diğer fonksiyonel alanlardan oluşan “Mustafa Fuat Kaplan Okul Öncesi Eğitim ve Kültür Merkezi” inşaatı bitme aşamasına geldi. Üniversitemizin 47 yıllık tarihinde bir ilk olarak “Kampüs Uygulama Master Planı” hazırlanmış ve 2018 yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. 2021 yılında da kampüs içerisinde yapılan imar, yol açma ve ağaçlandırma gibi faaliyetler Master Plan çerçevesinde devam etti. Üniversitemizi güneyden çevreleyen ve büyük ölçüde tamamlanan 50 metre genişliğindeki Üniversite Bulvarı’nın her iki yanındaki bisiklet ve yaya yollarının ağaçlandırılması çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. 2020 2021 Eğitim Öğretim Yılı bahar döneminde Covid19 salgını nedeni ile öğrencilerimizin büyük bir kısmı yüz yüze eğitim alamadı. Buna rağmen spor alanlarımız açık tutuldu ve gerekli tedbirler alınarak çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin özellikle açık spor alanlarından faydalanmaları sağlandı” şeklinde konuştu.

2021 yılında 85 öğrenci topluluğunun 223 etkinlik düzenlediğini ve bu etkinliklere 20 bin 750 öğrencinin katıldığını bildiren Kızılay, daha sonra açıklamasını özetle şöyle tamamladı:

“ Toplumun maddi ve manevi refahının sağlanmasında üniversitelerin rolü oldukça önemlidir. Üniversite olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme ve bilgi üretmeye devam edeceğiz. Bilim, sanat ve kültürel etkinliklerde kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğimizi sürdüreceğiz. Malatya ve çevresinin eğitim, sağlık, sanat, spor, tarih, kültür, tarım, sanayi ve hizmet sektöründeki potansiyelinin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesinde öncülük yapmaya devam edeceğiz. Halktan ve şehrimizden kopuk olmayan bir yönetim anlayışıyla üniversitemizi şehrimizle bütünleştirmeye gayret ediyoruz. Malatya’mızın yükselişi şehir ve üniversite birlikteliği ile daha da ivme kazanacaktır. 2021 yılında üniversitemizde yapılan faaliyetleri içeren ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesi gereğince hazırlanan “İnönü Üniversitesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu” şeffaflık ve kurumsal hesap verebilirliğin bir gereği olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.”

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