Bu sporda en iyi tırmanan madalya kazanıyor

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Malatya’da, , MinikKüçükYıldız Genç Spor Tırmanış İl Birinciliği yarışmaları çekişmeli geçiyor.

İnönü Üniversitesi Besyo Salonu’nda devam eden ve 17 Mart’ta sona erecek olan MinikKüçükYıldız Genç Spor Tırmanış İl Birinciliği yarışmasında 120 sporcu mücadele ediyor.

MinikKüçükYıldız Genç Spor Tırmanış İl Birinciliği yarışması sonunda dereceye girecekler, gurup şampiyonasında Malatya’yı temsil edecekler.

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