Malatya’da dezavantajlı çocuklar kahvaltıda bir araya geldi

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ‘Okul Destek Projesi’ kapsamında 180 çocuk kahvaltı programında bir araya geldi.

Projeden faydalanan çocuklarla kahvaltı programında bir araya gelen Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sökmen, “ Proje dezavantajlı çocukların maddi imkânsızlıklar sebebiyle kurum bakımına alınmasının önüne geçmek, aile birlik ve bütünlüğü içinde sağlıklı büyümelerini sağlamak amacıyla Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinin etkinliğinin artırılması amacıyla bakanlığımız tarafından hayata geçirildi” dedi.

Proje hakkında bilgi veren Sökmen, “ Bu kapsamda çocuklarımız kurumumuzda bulunan uzman arkadaşlarımız tarafından ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, bilişsel alanlara yönlendirilerek gelişimlerine katkı sağlanıyor. Resim, bilgisayar, dramatiyatro, müzik gibi kişisel gelişim kurslarına kayıtları yapılıyor. Çocukların geleceklerine katkı sağlamak için çeşitli meslek alanlarının tanıtımları yapılıyor. Bunun dışında eğitim gördükleri okullarda rehberlik desteği verilerek çocukların başarı oranlarına katkı sağlanıyor” diye konuştu.

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