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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder, geleceğin mühendisleri ile buluştu

İHA

Başkan Güder, geleceğin mühendisleri ile buluştu

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde düzenlenen söyleşi programında öğrencilerle buluştu ve ilçede yapılan ve yapımı devam eden gençlik yatırımları hakkında bilgiler paylaştı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geleceğin mimarı olan üniversite öğrencileri ile söyleşi programında bir araya geldi. İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde düzenlenen söyleşiye katılan Başkan Güder, kendisine yöneltilen soruları tek tek yanıtladı ve öğrencilerin taleplerini dinledi. İlçede yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlarla ilgili görsel sunum eşliğinde bilgiler veren Başkan Güder, projelerin Battalgazi’ye olan kazanımlarını bir bir anlattı. Öğrencilerin gelecek planlaması yaparken dikkat etmesi gereken noktalar hakkında öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Başkan Güder, ilçeye yapılacak olan yatırımlarda gençlerin fikirlerine büyük önem verdiklerini belirtti. Malatya İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Durmaz ve öğrenciler, söyleşi programına katılan ve ilçede hayata geçirilen yatırımlar için Başkan Güder’e teşekkürlerini iletti.

“Yapılan hizmetler gurur verici”
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Durmaz, “Öncelikle bir Malatyalı olarak Battalgazi Belediyemizin hizmet ve yatırımlarını konu alan tanıtım videosunu izlerken, ilçede yaşayan biri olarak çok gururlandım. Bu yatırımlardan bazılarına bizzat şahitlik ettim. Gurur verici hizmetler. Hizmet seferberliğinin sürdüğü Battalgazi’de bizlere bu duyguyu yaşayan ve bugün ki programımıza iştirak eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum” şeklinde konuştu.

“Gençlerimiz için çok kapsamlı çalışmalar yaptık”
Gençlerle soru cevap kısmına geçmeden kısa bir açıklamada bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Her zaman söylüyorum ve bir kez daha söylemek istiyorum; öğrencilerimizle bir arada olmak bizleri mutlu ediyor. Geleceğimiz olan değerli öğrencilerimize ilçemize yaptığımız projelerimizi anlattık ve yarınlarına katkı sağlayacak güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Yaşadığımız dakika bizler için çok önemlidir. Bundan fazlasıyla istifade etmek gerekiyor. Ben bazen keşke üniversite yıllarıma geri dönebilsem diyorum. Özellikle gençlerimize tavsiyelerimiz var. Geleceğimizin teminatı sizlersiniz ve bu okullardan mezun olmak sizin için yeterli olmaması gerekiyor. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bilgi ve birikim anlamında üzerine her geçen gün yeni şeyler koymamız lazım. Kendimizi iyi yetiştirirsek eğer bu ülke ayakta sağlam durabilir. Yaptığımız işin hakkını verelim. Yaptığı için hakkını verenler her zaman başarılı olmuştur, olacaktır da. Unutmayın! Başarının anahtarı bizlerin elinde. Zamanı doğru kullanmamız gerekiyor. Çok çalışmamız gerekiyor. Battalgazi Belediyesi olarak göreve
geldiğimiz günden itibaren ufku açık, sorumluluğunu bilen bir nesil yetiştirmek için taşın altına sadece elimizi değil, gövdemizi koyduk, koymaya da devam edeceğiz. Gençlerimizin fikirleri ve idealleri bizler için çok kıymetlidir. Son üç yıldır ilçemize kazandırdığımız ve devam eden projelerimizi siz kıymetli öğrencilerimiz ile birlikte izledik. Göreve gelir gelmez gençlerimiz için çok kapsamlı çalışmalarımızı başlattık. Çünkü gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Hizmet aşkıyla çıktığımız bu yolda durmadan, yorulmadan ve hiçbir zaman usanmadan imkanlarımız dahilinde yatırımlarımızı gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

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