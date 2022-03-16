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Malatyaspor Teknik Direktörü Arslan: Kimse bize maçı hediye etmeyecek

DHA

Malatyaspor Teknik Direktörü Arslan: Kimse bize maçı hediye etmeyecek


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Teknik Direktörü Cihat Arslan, Türkiye'nin en çok sprint atan, en çok koşan ekibiyle oynayacaklarını belirterek, "Antrenmanda oyuncuları 'Eğer koşmazsanız iş kolay olmayacak' diye uyardım. Biz antrenman ciddiyetine devam edeceğiz. Kimse bize maçı hediye etmeyecek. Biz kendimiz çabalamalıyız" dedi.
Süper Lig temsilcisi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 30'uncu haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde sürdürdü. Tam kadro ile idmanlarını sürdüren Malatya ekibi, antrenmanını taktik çalışmasıyla sürdürdü. Saha ortasında futbolcularıyla toplantı yapan teknik direktör Arslan, oyunculara ciddiyetlerini koruması konusunda uyarılarda bulundu. 
'EĞER KOŞMAZSANIZ İŞ KOLAY OLMAYACAK'
Antrenman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Cihat Arslan, geçen maçı en çok koşan oyuncusu Buğra'sız oynadıklarını belirterek, "Adana Demirspor karşısında 13,5 kilometreleri yakalamıştı. Yerli yabancı kuralından dolayı Altay karşısında orta sahada en büyük eksiğimiz o oldu. Türkiye Süper Ligi´nin en çok koşan ekibiyle oynayacağız. Benim hocalık dönemimde Kasımpaşa, 125 kilometre koşarak Türkiye rekoru kırdı. Türkiye'nin en çok sprint atan, en çok koşan ekibiyle oynayacağız. Antrenmanda oyuncuları uyardım. 'Eğer koşmazsanız iş kolay olmayacak' diye. Biz antrenman ciddiyetine devam edeceğiz. Kimse bize maçı hediye etmeyecek. Biz kendimiz çabalamalıyız" dedi.
'BAZI OYUNCULAR ÇITANIN ÇOK ALTINDA KALDI'
Altay maçı özelinde kendilerinin haksızlığa uğradığını kaydederek ,"Futbolu sadece bununla açıklayamayız. Biz sadece hakeme bağlarsak yanlış yaparız. Biz teknik direktörler olarak takımın ne yapıp ne yapamadığına da bakarız. Bazı oyuncular çıtanın çok altında kaldı. Hani hep maddi şeyler gündeme geliyor ama tabi buna saygı duyuyorum. Ama sahada en az koşan takım biziz. Fiziksel özellik Altay maçında 117 ile 107 kilometre. Aradaki 10 kilometre maçın skorunu belirledi. En kötüsü sakatlanan oyuncular. Futbolcu protesto eder ama idmanda protesto olmaz. Zaten 30 saniye oynamayarak protesto edildi. Ama antrenman sizi maça yansıtacak ve geleceğinizi şekillendirecek. Biz antrenman tavizimizi vermiyoruz. Kimler çıkarsa onlarla mücadele ediyoruz. Ama Altay maçında yapılan haksızlıktan sonra takımın gardı düştü" diye konuştu.
'GÜZ GÜLLERİ GİBİ HİÇ BAHAR YAŞAMADIK'
Kasımpaşa maçında kazanmak için sahada olacaklarını sözlerine ekleyen Arslan, "Ciddiyetle savaşacağız. Hani sanatçı diyor ya; 'Güz gülleri gibi hiç bahar yaşamadık. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca. Ya sevmeye geç kaldık´ bizim problemimiz bu. Biraz hamlede geç kaldık. Altay maçını yenseydik, bu takım atlamayı yapabilirdi. Yarış içerisinde sonuna kadar mücadele etmemiz lazım. Kasımpaşa´yı yenersek hala yarışın içindeyiz. Takımdaki moralsizliğin kaynağı şu an `Altay´a kaybettik her şey bitti´ düşüncesi. Futbolda hiçbir şey bitmiyor. Biliyorsunuz iki sene önce düşme kaldırıldı. Hayat devam ettiği sürece bizim mücadelemiz devam edecek" şeklinde konuştu. 
'ADALET KİMSEYİ YARALAMAZ'
Türk futbolunun iyiye gitmediğini ifade eden Cihat Arslan, "İyiye gitmesi için o işin içinden gelmiş, ruhunu ortaya koyabilecek fedakar insanlara ihtiyacımız var. Bu işin mayasını bilmeyenlerle daha sıkıntılı olabilir. Hakemlerin neden görevden alındığını, kurumlarımız daha şeffaf olup kamuoyuna açıklamak zorunda. O zaman karşı tarafa da cevap hakkı doğar ve bu şeffaflık olur. İki tarafı da dinlememiz lazım. Asla şaibeden bahsedemeyiz. Ama kurumlar içine kapandıkları ve açıklamadıkları sürece, herkesin kafasında soru işareti olur. Federasyonun, hakem komitesinin şeffaf yönetilip adaletli kararlar vermesi gerekir. Adalet kimseyi yaralamaz. Bir devlet bir millet adaletle ayakta kalır. Kurumlar da öyle" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cihat Arslan'ın açıklamaları
İdmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-03-16 14:47:23

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