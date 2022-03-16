Sporcu Adıyaman’ın hedefi Avrupa Şampiyonu olmak

Malatyalı Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonu sporcusu Çağrı Adıyaman, bundan sonraki hedefinin Avrupa Şampiyonasında derece elde etmek olduğunu söyledi.

Antalya’da 913 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan, 2022 Yılı Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde, Genç Erkekler Fitness Açık Siklette Türkiye Şampiyonu olan sporcu Çağrı Adıyaman alınan başarıdan dolayı Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Malatyalı Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonu sporcusu Çağrı Adıyaman, bundan sonraki hedefinin Avrupa Şampiyonasında derece elde etmek olduğunu söyledi.

Kayhan da, alınan başarıdan dolayı memnuniyetini ifade ederek, sporcu Çağrı Adıyaman’a çeşitli hediyeler verdi. Kayhan, Adıyaman’a bundan sonraki şampiyonalarda başarılar diledi.

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