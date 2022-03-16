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Gürkan: “Bütün sivil toplum örgütlerinin yanında olmaya devam edeceğiz”

İHA

Gürkan: “Bütün sivil toplum örgütlerinin yanında olmaya devam edeceğiz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Attarlar Esnaf Odası Başkanlığına yeniden seçilen Sinan Cavlak ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ağırlamaktan mutlu olduklarını belirten Attarlar Esnaf Odası Başkanı Sinan Cavlak, “Büyükşehir Belediyemiz yapmış olduğumuz çalışmalar sürecinde bizlerle birlikte yol almakta, esnaflarımıza destek vermektedir. Esnaflarımızın işlerinin kolaylaştırılması anlamında baktığımız zaman en önemli kurumumuz Büyükşehir Belediyesi. Belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Gerek yeni sanayi sitelerinin kurulması noktasında atmış olduğunuz adımlar, gerekse Fidancılar Sitesi, Askeri kışlanın oraya yapmayı planladığınız Sanayi Sitesi, Şire Pazarı, Buğday Pazarı bunlar önemli çalışmalar. Bu çalışmalar şehrin ticaretine katkı sağlayacak, ileriye taşıyacak ve büyütecek faaliyetlerdir. Esnaflarımızın istek ve taleplerini zaman zaman sizlere iletiyoruz. Esnaflarımızın istek ve taleplerine göstermiş olduğunuz olumlu yaklaşımlardan dolayı da teşekkür ediyorum. Uzun bir süre su ücretlerine zam yapmadınız. 3,5 yıl civarında zamsız bir dönem geçti. Problemlerimiz olduğu zaman sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Her zaman esnaflarımıza desteklerinizi bekliyoruz, atılan adımlarda bunu gösteriyor yapılan çalışmaları olumlu buluyoruz attığınız adımları da destekliyoruz” dedi.
Attarlar Esnaf Odası Başkanlığına yeniden seçilen Sinan Cavlak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Belediye olarak Sivil Toplum Örgütleri, Meslek Kuruluşları, Sendikalar, Kanaat Önderleri ile birlikte şehri yönetmek ve şehrin değerleriyle bütünleşerek şehrin önünü açma çaba ve gayreti içerisindeyiz. Oda Başkanımızın ifade ettiği gibi biz uygulamalarımızda kendi şartlarımızı, koşullarımızı ve paydaşımız olan Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları olsun onların görüş ve önerileri bizim yol haritamız ve yön pusulamızın oluşmasında önemli etkenlerdir. Biz göreve geldiğimiz zaman Belediye yanında Yöresel Pazarlar kuruluyordu. Bu Yöresel Pazarlar, yöresel olmaktan çıkmış tamamen ticari amaçlı yerel esnafımızın önünde bir engel hüviyetindeydi. Merkezde bu pazarı kaldırdığımız gibi Fuar alanımızda da pandemi sürecinde bir kez müsaade ettik. Çünkü yerel esnafımızı da korumak durumundayız. Yerel esnafımıza özellikle pandemi sürecinde her türlü desteği verdik. Destek vermeye devam ediyoruz. Taşıma noktasında olsun, su noktasında olsun belediye olarak sübvanse yapıyoruz. Netice itibariyle bu şehir hepimizin. Şehrimizi modern, çağdaş anlamda bir şehircilik hüviyetine kavuşması noktasında yeni sitelerin oluşması, yeni yol arterlerinin yapılması, akarsulara atık suların karışmaması altyapı ve üstyapı noktasında da Sivil Toplum Kuruluşları ile yapmış olduğumuz görüşmeler ve istişareler muhaceresi içerisinde yol haritamızı belirleyeceğiz. Birlikte bu şehri mazisine layık istikbale hazırlanması için gayret göstereceğiz. Tekrar yeni görevinde başarılar diliyorum. Belediye olarak bütün Sivil Toplum Örgütlerinin yanında olduğumuz gibi Attarlar Odası Başkanımızın ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin de yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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