Tüfenkci: “Projeler şeffaf olarak yapılmaktadır”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci,TBMM’de yaptığı konuşmada, "Projeler şeffaf olarak ve hesap verilebilirlik içerisinde herkese açık olarak yapılmaktadır" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci,TBMM Genel Kurulu'nda, "Türkiye’de KamuÖzel işbirliği modeli" ile ilgili söz alarak açıklamalarda bulundu.

KamuÖzel işbirliği modelinin Turgut Özal ile birlikte başlatılan bir sistem olduğunu belirten Tüfenkci, "Türkiye’de KamuÖzel işbirliği modeli ilk olarak 1980’lerin ikinci yarısında rahmetli Özal ile birlikte kullanılmaya başlanılmıştır. Bu kapsamda özel sektörün finansman kaynaklarının kullanılması yoluyla kamu alt yapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve kamu hizmetinin yapılması amaçlanmıştır. Yapişletdevret sonucu ve Kamu Özel işbirliği neticesinde devlete yeni finans modeli geliştirmiştir. Böylelikle devletin, hükümetlerin yaptırımları daha hızlı gerçekleştirerek hem finansman yükünü azaltır hem de hizmetin hızlı yapılması sağlandı. Örnek olarak yapişletdevret ile kazalar ve kazalardaki ölüm oranı yüzde 86 oranında azalmıştır" dedi.



"Şeffaf bir şekilde yapılıyor"

Projelerin şeffaf bir şekilde yapıldığını belirten Tüfenkci, "Kamu Özel İşbirliği projeleri, şeffaf olarak ve hesap verilebilirlik içerisinde herkese açık olarak yapılmaktadır. Diğer yandan, KÖİ projelerine ilişkin tüm bu süreçler planlama aşamasından işletme aşamasına kadar şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Sözleşmeler özel hukuk hükümlerine tabi olduğundan ticari sır niteliğinde olsa dahi, her yıl Sayıştay tarafından denetimler gerçekleştirilmekte ve bu denetim raporları Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmaktadır. KÖİ birliğinde proje süresince kamu tarafından hiçbir harcama yapılmamaktadır. Klasik finansmana göre daha kısa sürede yapılmakta geri ödemesi daha uzun sürede olmaktadır. Örneğin, yine KÖİ modeli ile gerçekleştirdiğimiz İstanbul 3. Havalimanı Projesi’nin toplam yatırım tutarı yaklaşık 10,25 milyar Avrodur. Projenin bugüne kadar 7,4 milyar Avro tutarındaki ilk fazı tamamlanmış ve havalimanı Nisan 2019 tarihinde hizmete açılmıştır. Projenin işletme süresi 25 yıl olup, ilk 12 işletme yılı için uluslararası yolcu garantisi verilmiştir. 2019 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi garanti ödemesi yapmamıştır. Bilakis, garanti tutarı aşılmış ve aşan tutar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne aktarılmıştır. Ayrıca, havalimanını işletecek şirket tarafından Devletimize 25 yıl boyunca KDV hariç yaklaşık 22 milyar Avro kira ödemesi gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

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