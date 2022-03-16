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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozbağ’ın hedefi, Avrupa Şampiyonluğu

İHA

Bozbağ’ın hedefi, Avrupa Şampiyonluğu

Türkiye Şampiyonu Malatyalı Güreşçi Emir Ömer Bozbağ, bundan sonraki hedefinin Avrupa Şampiyonluğu olduğunu söyledi.
Yozgat’ta 34 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen, Okullar Arası Gençler B kategorisi Grekoromen Stil 92 Kilogramda Türkiye Şampiyonu olan Malatyalı sporcu Emir Ömer Bozbağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan’ı makamında ziyaret etti. Bozbağ, bundan sonraki hedefinin Avrupa Şampiyonluğu olduğunu söyledi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan da, alınan başarıdan dolayı memnuniyetini ifade ederek, sporcuya çeşitli hediyeler verdi. Kayhan, bundan sonraki şampiyonalarda da Bozbağ’a başarılarının devamını diledi.

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