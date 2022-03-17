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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rahman Buğra Çağıran: Bundan sonraki her maç bizim için kritik

İHA

Rahman Buğra Çağıran: Bundan sonraki her maç bizim için kritik

Yeni Malatyaspor’un deneyimli oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, bundan sonraki her maçın kendileri için kritik olduğunu belirterek ligde kalma adına tüm maçları almaları gerektiğini söyledi.
Süper Lig’de Cumartesi günü Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar tam gaz sürüyor. Ligde son sırada yer alarak kötü bir sezon geçiren sarı siyahlılarda takımın ön liberosu 27 yaşındaki Rahman Buğra Çağıran, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ligde 17 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Adana Demirspor ile galibiyet aldıklarını anımsatan Rahman Buğra Çağıran, yeni teknik direktör Cihat Arslan’ın da gelmesi ile takımda olumlu bir hava estiğine işaret etti. Arslan’ın kendilerine gösterdiği yolda yürüdüklerini belirten Çağıran, “Hocamızın gelmesi ile birlikte bize dokunuşları oldu. Yol gösterdi en azından ışığı tuttu bizde o yoldan yürüdük, ondan sonra galibiyet oldu” dedi.
Geride kalan Altay maçı karşısında hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını da ifade eden Çağıran, “Biraz dayatılmış bir mağlubiyet oldu. Alakasız bir penaltı verildi. Maçı televizyonda izledim, her açıdan gösteriyor, ne oluyor ne bitiyor bakıyoruz hakem bir anda penaltı noktasını gösterdi. Alakasız bir durum oldu. Saçma bir durum oldu açıkçası” ifadelerine yer verdi. Bu şekilde mağlup olmanın kendilerini üzdüğünü de belirten Çağıran, “Bu durumda olmamızın temel sebebi değil de ama yüzde 3040’ı bunlardandır diyebiliriz. Canımız yandı mı? Yandı. Herkes çıkıp canımız yandı diyor, bununda nasıl bir sonuca bağlanacağını bilemiyorum. Biraz daha saygılımı olmak gerekiyor her şeye ya da saygı gösterdikçe daha da hakkınız mı yeniliyor bunu da bilmiyoruz. İnşallah iyi olur her şey, genel olarak bir ağlama durumu var diyeyim. Bende il hakemiyim, tamam saha içinde bu tür şeyleri yaşıyoruz bunun içinde VAR getirildi ama Allah yardımcıları olsun” şeklinde konuştu.
Süper Lig’de kalan tüm maçların kendileri için çok kritik olduğunu da kaydeden Rahman Buğra, “Yendiğimiz sürece yarışın içinde oluyoruz ama galibiyet aldıktan sonra diğer talkımlarında galip gelmesi bizim galibiyeti gölgede bıraktı diyebilirim. İnşallah bütün maçları yeneriz, rakiplerimizde kaybeder şansımız daha da artar” dedi.
19 Mart Cumartesi günü Malatya’da oynanacak olan Kasımpaşa maçına da değinen Çağıran, “Kasımpaşa çok diri bir takım, fazla koşan bir takım. Bizde buna karşılık vereceğiz. Hazırlıklara karlı bir zeminde başladık, ağır zemindi biraz belki ama o bizim faydamıza da olabilir. Zor zeminde idman yapıp güzel zemine geçince fiziksel olarak bize katkı sunacağını düşünüyorum. İnşallah onların fiziksel kalitelerine bizde daha fazla fiziksel güçle karşılık verip sonuç elde etmiş oluruz” diye konuştu.
Takımdaki performansına yönelik de konuşan Çağıran, sezon başında ilk 45 dakika oynadıktan sonra forma şansı bulamadığını belirterek, “Hep hazırdım bekliyordum ama sakatlık oldu farklı durumlar oldu. Bana hep söyleniyor işte ‘bekliyoruz oyna diye’ bende bekliyorum oynamayı. Çok şükür şans bulduk hocamızla birlikte. Kim ne kadar oynarsa o kadar geliştirir kendisini. Oynadıkça performansınız gelişir. İnşallah takımı bu durumdan kurtarmak işin bir katkımız olur” şeklinde konuştu.

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