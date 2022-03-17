Milli Eğitim Bakanı Özer Malatya’da

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi temas ve açılışlarda bulunmak üzere geldiği Malatya’da ilk olarak valiliği ziyaret etti.

Özel uçakla Malatya’ya gelen Bakan Özer, kentteki programı kapsamında ilk olarak Malatya Valiliği’ni ziyaret etti. Girişte minik öğrencilerin çiçek takdimi ile karşılanan Bakan Özer, daha sonra Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti. Burada kısa bir açıklama yapan Bakan Özer, korona virüs nedeniyle 7 Şubat’ta ikinci dönemine başlanılan eğitimöğretim sezonunda şu ana kadar bir aksaklığın olmadığını belirterek, yüz yüze eğitimin sürdüğünü söyledi. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile koordineli çalıştıklarını belirten Özer, “Bu sürecin en büyük kahramanları şüphesiz öğretmenlerimiz. Hem maske ile ders anlatma fedakârlığı gösterdiler hem de aşılama oranı ile Türk toplumunda müthiş bir örneklik sergilediler. Sadece Türkiye’de değil çoğu gelişmiş ülkede de, yüz yüze eğitimin kesintisiz devam ettiği ülkelerdeki öğretmen aşılama oranının da çok üzerinde orana sahip oldular. Tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Bir teşekkürü de öğrencilere eden Bakan Özer, “Öğrenciler de bu süreçte maske ile sürekli kurallara uyarak dersleri dinlediler. Bu fedakârlıklarından dolayı onları destekleyen ailelere de teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Malatya’nın eğitimde son zamanlarda çok önemli başarılara imza atan bir il olduğunu da ifade eden Özer, bugün kentin eğitim durumunu da masaya yatıracaklarını sözlerine ekledi.

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