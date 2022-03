Yeşilyurt’un tescilli yemekleri tanıtılıyor

Malatya Yeşilyurt Belediyesinin yaptığı girişimler neticesinde Coğrafi İşaret Tescil Belgesine kavuşan Yeşilyurt İlçesinin zengin yemek mutfağındaki yöresel lezzetler, yapımcılığını gastronomi uzmanı Cüneyt Asan ve Adnan Şahin’in yaptığı ‘Halkın Mutfağı’ programında tanıtıldı.

Yeşilyurt’un tarihi, kültürü ve gastronomisinin doğru ve planlı yatırımlarla dünyaya tanıtmak amacıyla Yeşilyurt Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon ve dönüşüm projeleriyle turizme kazandırılan Tarihi Yeşilyurt Konakları, Anadolu’nun zengin yemek kültürü ve yöresel yemeklerinin anlatıldığı ve tanıtıldığı ‘Halkın Mutfağı’ program ekibini ağırladı.

Her hafta Pazar günü ulusal bir televizyon kanalında (NTV) saat 11:15’te yayınlanan Halkın Mutfağı programında, Yeşilyurt’un tadına doyulmaz yemekleri ve tatlıları tanıtıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Tarihi Yeşilyurt Konaklarına gelen gastronomi uzmanı Cüneyt Asan ve Adnan Şahin ile program ekibi, Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi Gastronomi Ekibinin girişimleri neticesinde Türk Patent ve Marka Enstitüsünden Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan kiraz yaprağı sarma köftesi, analıkızlı, içli köfte, Malatya Tandır Ekmeği ve Malatya Kurabiyesi başta olmak üzere diğer yöresel lezzetlerin hazırlanışı, yapılışı ve sunumunu kayıt altına aldı.

Program ekibiyle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un gastronomisinin hak ettiği değere ulaşması için yaptıkları çalışmalara destek veren ‘Halkın Mutfağı’ programı yapımcısı Cüneyt Asan ve Adnan Şahin ile program ekibine teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt’un Coğrafi İşaret Tescil Belgeli eşsiz yemeklerinin gastronomi dünyasına farklı bir güzellik kattığını ifade eden Başkan Çınar, “ Malatya’yı ziyaret edenlerin büyük ilgi gösterdikleri, her noktası ilçemizin tarihini, kültürünü, geleneklerini ve göreneklerini ve yemeklerinin o eşsiz zenginliğini yansıtan Tarihi Yeşilyurt Konaklarımız yine önemli misafirlerini ağırlıyor. NTV’nin sevilen yapımlarından olup, yemek alanında isminden söz ettiren iki değerli üstadımız Cüneyt Asan ve Adnan Şahin’in hazırlayıp sundukları ‘Halkın Mutfağı’ programının çekimleri Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda hizmete sunduğumuz Yeşilyurt Mutfağında gerçekleşiyor. Program ekibini tarih, kültür ve gastronomi kenti Yeşilyurt’umuzda misafir etmekten memnuniyet duymaktayız. Gastronomi anlamında çok güçlü bir geçmişe sahip olan Yeşilyurt’umuzun geleneksel sofra kültüründe yer alan, her biri ayrı bir lezzet ve tada sahip yemeklerimizi, tatlılarımızı ve meyvelerimizi tanıtmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları, bu tür güzel programlarla dünyayla buluşturmuş oluyoruz. Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla coğrafi işaret tescil belgesi alan yerel bir yönetim olarak, kentimizdeki 30 farklı ürünün 7’sinin tescil belgesini aldık, başvurularımız devam ediyor. Tarihi Konaklarımızda yer verdiğimiz Yeşilyurt Mutfağımızda alanında deneyimli aşçılarımızın gözetiminde vegan ve vejeteryan yöresel yemeklerimizi gelen misafirlerimizle buluşturuyoruz. Yemek dünyasında bilinen ve tanınan, gastronomi konusunda uzman bir kimliğe sahip Cüneyt Asan ve Adnan Şahin üstatlarımızın tecrübelerinden de program vesilesiyle istifade etme fırsatına ulaşmış oluyoruz. Onların tespitleri ve önerilerini yeni yapacağımız çalışmalara dahil ederek, gastronomi alanındaki çalışmalarımızda vites yükselteceğiz. Bizim tek gayemiz, köklü tarihimizi bugünden geleceğe taşımak, hak ettiği değeri görmesini sağlamak ve gelecek kuşaklara taşımaktır. Doğal bir film platosuna sahip olan ilçemizde gerçekleşen sinema ve dizi çekimlerinin yanı sıra bu tür yemek, kültür, spor ve sanatsal yapımların artması içinde elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Yeşilyurt’un gastronomisini daha fazla ön plana çıkartarak, kentimizin turizm potansiyelinin hareketlenmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Malatya’yı ziyaret edenler Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızı ve Müzelerimizi görmeden, yemeklerimizi tatmadan gitmiyorlar. Konaklarımız ve yemeklerimize gösterilen ilginin artması, belirlenen hedeflere ulaşmada bizleri motive etmektedir. NTV’de yayınlanacak olan ‘Halkın Mutfağı’ programıyla birlikte Yeşilyurt’umuzun tanıtımına bir destek daha sunmuş olacağız. Program ekibine başarılar diliyorum, Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’ta ağırlamaktan memnun olduk” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin kültürel yatırımlarının örneklik teşkil eden çok değerli eserler olduğunu söyleyen Cüneyt Asan ve Adnan Şahin ise “ Yeşilyurt’un tarihi, kültürü ve yemeklerini tanıtmak amacıyla Yeşilyurt Belediye Başkanımızın öncülüğüne hizmete giren Yeşilyurt Lezzet Caddesine, yöresel yemeklere ve kayısı çekirdeği kahvesine hayran kaldık. Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Malatya’nın gastronomisini asla hafife almamak lazım, çok güzel lezzetler var burada. Birde işin ekonomik boyutu var, bu tür kültürel alanlar şehirlere ve ilçelere katma değer katıyor, mesele sadece karın doyurmak değildir. Her şehirde mutlaka böyle bir sokak olmalı, Yeşilyurt Lezzet Caddesi rol model olacak niteliklere sahip çok güzel bir caddedir. Gastronomiyle ilgilenmeyen şehirler ekonomik olarak geride kalır, bütün dünyada gördüğümüz süreç bunu gösteriyor. İnsanlar gezmeye çıktığı zaman ‘nerede yatarım nerede yemek yerim’ diye bakıyor. Yeşilyurt Lezzet Caddesini çok beğendik, sokağın düzenlenmesi ve binalar muhteşem olmuş, her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ve uygulanmış, bütün şehirlerde böyle cadde olmalı, örnek alınacak yatırımlar, Yeşilyurt Belediyesi burada bir model oluşturmuş, tebrik ederiz” diye konuştular.

