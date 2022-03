Başkan Güder, minik öğrencileri yalnız bırakmadı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 46 yaş Kur’an kursu eğitimlerinin ardından Kur’anı Kerime geçen minik öğrenciler için düzenlenen programa katıldı. Törende konuşan Başkan Güder, “Okul öncesi dini eğitimler önemlidir. Tarihimizdeki büyük alimler küçük yaşta temel dini bilgiler almıştır. Her türlü övgüye lâyık yavrularımızın gözlerinden öpüyorum” dedi.

Çocukların dini, ahlaki gelişimlerini desteklemek, çocuklara değerler eğitimi vermek ve çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlanması amacıyla Battalgazi İlçe Müftülüğü Kur’anı Kerim kursları açıyor. İlçe Müftülüğü bünyesinde temel prensipleri severek, sevindirerek ve eğlendirerek öğretmek olan 46 Yaş Kur’an kurslarındaki eğitimlerinde başarılı olan 23 minik öğrenci için Kur’anı Kerime geçiş töreni düzenlendi. Yaşlarına uygun plan ve uygulamalarla dini bilgiler öğrenen ve İslam’ın rahmet mesajını tanıyarak alınan eğitimlerin ardından ElifBa'yı öğrenen minik öğrencilere, kurs hocaları tarafından taçları takıldı ve başarı belgeleri takdim edildi.

Törene, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, Kuran kursu öğreticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, tören sonrası minik öğrencilere çeşitli hediyelerde takdim etti.



“46 yaş kurslarımıza büyük önem veriyoruz”

Kur’an Kurslarında çocukların İslam’ın aydınlık ilkeleri ve milli manevi değerlerle yetiştiğine dikkat çeken İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, “Battalgazi’de 46 yaş kurslarımız hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Şuanda 38 kursumuz mevcut. Yaklaşık bir hafta sonra 2 kurs daha açacağız. Çocuklarımızın imanın, İslam’ın aydınlık ilkeleriyle ve milli manevi değerlerle yetişmesi bizler için çok önemli. Kurslarımız bizim için büyük önem arz ediyor. Bugünde güzel bir programda beraberiz. Çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Çocuklarını kurslarımıza gönderen ailelere, Kaymakamımıza, Belediye başkanımıza ve hayırsevere iş adamlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“Büyük alimler küçük yaşta dini bilgiler almıştır”

Her türlü övgüye lâyık minik öğrencilere tarihten örnekler veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Çocuklarımızın Kur’an ahlakıyla yetişmelerini görmek ve ecdada sahip çıkıyor olmalarını hissetmek bizleri bir hayli duygulandırıyor. Evlatlarımızı Kur’an ahlakıyla yetiştirip Peygamber ahlakını nakşettiğimizde, toplumumuzun sağlıklı bir toplum olacağı ve bundan sonraki süreçte ecdadın bıraktığı emanete sahip çıkacağı konusunda gözümüz arkada kalmayacak. Din eğitimler önemlidir. Severek, sevdirerek ve eğlendirerek bu eğitim verilmesi daha da önemlidir. İbni Sinalar, Farabiler, İbni Rüştler, matematiğin kaşifi İbnü’l Heysem, küçük yaşlarda temel dini bilgilerini alarak o alana başlamıştır. Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemsettin, Fatih’e sadece ulumi İslamiyye konusunda değil, matematik konusunda da hocalık yapmıştır. O yüzden çocuklarımızı eğitimlerine erken yaşta başlayalım. Okul öncesi eğitim, çocuğun gelişim alanlarını destekleyerek yetişkinlik döneminde daha üretici ve verimli olmasına ve var olan potansiyelini ortaya daha kolay bir şekilde çıkarmasına yani kendisini keşfetmesine olanak sağlar. Bu noktada hepimiz üzerimize düşen görevi yaparak, toplumumuzu geleceğe taşıma noktasında elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Özellikle bu çalışmalara katkı sunan Kaymakamımıza ve bu konuya büyük bir hassasiyet gösteren ilçe müftümüze çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Sizler her türlü övgüyü hak ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.



“Çocukluk dönemi, insan gelişiminin başlangıç noktasıdır”

Minik öğrencileri tebrik eden ve okul öncesi eğitimin önemine değinen Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, “Yavrularımızı birlikte seyrettik. Hepsini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Türk milleti olarak milli ve manevi değerlerimizi Fen ilimleriyle birlikte yürütmek zorundayız. Çünkü ikisinden birisi eksik olduğu zaman hedefe ulaşılabileceği kanaatinde değilim. İkisini bir arada yürütürsek eğer millet olarak daha başarılı oluruz. Okul öncesi eğitimler bu nedenle önemlidir. Erken çocukluk dönemi, insan gelişiminin başlangıç noktasıdır. Yapılan birçok araştırmaya göre, okul öncesi eğitim alan çocukların okul başarılarının ve okul devamlılıklarının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu güzel eğitimlerinden dolayı müftülüğümüzü kutluyorum” dedi.

