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Bakan Özer: Yüz yüze eğitime kararlılıkla devam ediyoruz (2)

DHA

Bakan Özer: Yüz yüze eğitime kararlılıkla devam ediyoruz (2)


'3 BİN ANAOKULU, 40 BİN ANA SINIFI HİZMETE ALINACAK'
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Valiliği'nde düzenlenen 'İl Eğitim Değerlendirme  Toplantısı' sonrası açıklamada bulundu. Bakan Özer, Malatya'da eğitim kalitesini artırmak için okul öncesinden liseye kadar bilim sanat merkezi, rehberlik araştırma merkezi gibi eğitimin tüm bileşenlerine dair gelişmeleri ve acil ihtiyaç olan konuları değerlendirdiklerini belirterek, "Birinci değerlendirdiğimiz konu doğal gaz dönüşümü. Sadece Malatya'da değil Türkiye'deki tüm illerimizde doğal gaz erişimi olup da doğal gaz dönüşümünü yapmamış hiçbir okulu 2022´nin ilk 6 ayında bırakmayacağız. Hepsinin dönüşümünü gerçekleştireceğiz" dedi.
Malatya'da 2021 yılının sonunda çok sayıda okulun doğal gaz dönüşümünün tamamlandığı bilgisini veren Bakan Özer, çok az sayıda okulun dönüşümünün kaldığını, 8 milyon TL ödenek göndererek, bu okullarında doğal gaz dönüşümünün tamamlanacağını kaydetti. Özer, Malatya merkezde 58 okulun ikili eğitim yaptığını belirterek, 'yık-yap' kapsamındaki mevcut devam eden çalışmaları 2023 yılının ilk aylarında bitireceklerini ve kentte ikili eğitim yapan hiçbir okulun kalmayacağını söyledi. Hayırseverlere de teşekkür eden Özer, toplantı kapsamında yatırım programını incelerken, diğer illere göre Malatya´da çok sayıda hayırseverin okul yaptırdığını gördüğünü dile getirdi. 
2022 yılında öncelikli alanlarının bütün okulları aynı imkana kavuşturmak olduğuna dikkat çeken Bakan Özer, "Tüm okullarımızı bölge, il, lokasyondan bağımsız bir şekilde aynı imkana kavuşturmak bizim en büyük önceliğimiz. Bu çerçevede tüm illerimizde okulların iç donanımını; tuvaletinden yemekhanesine, laboratuvarından çatısına kadar her türlü şeyin belirli bir standartta olması ve hızlı bir şekilde onarılması da en büyük önceliğimiz. Bu kapsamda büyük onarımlara büyük önem veriyoruz ve Malatya'mızdaki tüm okulların büyük onarımı ve eksiklerin giderilmesi için yaklaşık 42 milyon TL´lik bir ödeneği yarın itibariyle göndermiş olacağız" dedi. 
Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak önceliklerinin okul öncesi eğitime erişim olduğunu kaydederek, şunları söyledi: 
"Son 19 yılda ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye, liseden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranlarında devasa bir artış oldu ama okul öncesi eğitim nispeten gelişmenin daha az olduğu bir alan olarak kaldı. Okul öncesi eğitim, eğitimde fırsat eşitliği çok kritik olduğu gibi öğrencilerimizin bilişsel olmayan becerileri açısından da uzun vadeli çok büyük bir etkiye sahip. Onun için 2022 yılında 3 bin yeni anaokulu, 40 bin tane de yeni ana sınıfını hizmete alacağız. En son Kabine Toplantısı´ndan sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'mız bunu kamuoyu ile paylaştı. Malatya´daki bu değerlendirme toplantısında özellikle anaokullarına büyük önem verip, yer ayırdık. Malatya´mızda şu anda 43 tane bağımsız anaokulu var. Bugün itibarıyla 40 tane daha yeni bağımsız anaokulunu yatırım programına dahil etmiş oluyoruz. Bu yatırım programının maliyeti 385 milyon TL. Yeşilyurt ve Battalgazi´ye 15, Arguvan, Yazıhan, Doğanyol, Hekimhan, Kuluncak, Pütürge, Darende ve Kale´ye 1, Doğanşehir´e 2 anaokulu yapacağız. 20 yeni ilkokul ve ortaokul yapacağız, bunun maliyeti de 380 milyon. Arapgir'e 1 ortaokul, Battalgazi´ye 5 ilkokul, 4 ortaokul, Hekimhan´a 1 ilkokul, Yeşilyurt´a 7 ilkokul ve 2 ortaokul yapılacak, bu yatırım maliyeti de 380 milyon TL. Bunun yanında 4 lise, 100 öğrenci kapasiteli bir pansiyon ve 3´te atölye yapacağız, bu yatırımların maliyeti de 120 milyon. Yani kısaca 8 milyon doğal gaz, 42 milyon büyük onarım, 385 milyon anaokulu, 380 milyon ilkokul ve ortaokul, 120 milyonluk lise ve atölye yatırımı olmak üzere bugünkü il değerlendirme toplantısında Malatya'mıza 935 milyonluk yeni yatırımı kazandırmış oluyoruz. Malatya'mızda daha önceden planlanmış olan 612 milyon liralık yatırımı da dahil ettiğiniz zaman Malatya'da 2022 yılındaki yatırım bütçesini bir milyar 547 milyona çıkarmış oluyoruz. Ben inanıyorum ki bu yatırımlar hızlı bir şekilde gerçekleştiği zaman Malatya'nın eğitim kalitesi çok daha iyi noktaya gelecek." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-03-17 14:19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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