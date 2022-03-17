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Bakan Özer, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Özer: “Selahattin başkanımıza eğitim alanına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum”

İHA

Bakan Özer, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Özer: “Selahattin başkanımıza eğitim alanına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum”

Malatya’ya bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak için gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Milli Eğitim Bakan Prof. Dr. Mahmut Özer, ziyaret öncesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından araç filosuna eklenen 5 adet itfaiye aracının hizmete alım törenine katıldı.
Malatya Büyükşehir Belediye Binası önünde gerçekleşen ve Bakan Özer’in katıldığı törene, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve meclis üyeleri katıldı.
Yeni itfaiye araçlarının hizmete alım töreninde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, “Malatya programımız çok bereketli geçiyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Malatya’ya kazandıracağımız okul arazilerimizin hızlı bir şekilde temini ile yeni okullara yapmış olduğu katkılardan dolayı, aynı zamanda mevcut okulların niteliklerinin artması için laboratuvar yapımından, kütüphane yapımına kadar tüm alanlarda verdiği desteklerden dolayı Malatya’daki hemşerilerimizin çocukları adına, öğretmenlerimizin adına Milli Eğitim Bakanlığı adına şükranlarımızı sunuyoruz. Hizmete alım törenini yapacağımız ve Malatya’ya kazandırılacak olan 5 adet itfaiye aracımızın da Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bu araçlara hiç ihtiyaç kalmaz. Güvenli ve nitelikli bir şekilde yaşam Malatya’da devam eder. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
İtfaiye araçlarının hizmete alım töreninin ardından Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bakan Özer, şeref defterini imzaladı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın makamında ağırladığı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e Malatya’da yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi.
Ziyarette Başkan Gürkan, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’e kayısı ve Arslantepe Höyüğü’nde yapılan kazılar sonrasında çıkarılan tarihteki ilk kılıcın replikasını hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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