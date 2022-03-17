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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Özer’den AK Parti Malatya il teşkilatına ziyaret

İHA

Bakan Özer’den AK Parti Malatya il teşkilatına ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi program için bulunduğu Malatya temasları kapsamında AK Parti Malatya İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Özer’e ziyarette, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ve partililer karşıladı. Ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Bakan Özer’i ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ve Malatya’ya için vermiş olduğu müjdelerden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “ Bugün Bakanımızı Malatya’da ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün bakanımız Malatyalıları mutlu etti. Çok güzel müjdeler açıkladı. Malatya’mıza devam eden yatırımlarla beraber 2022 yılı için toplam 1 milyar 600 milyon TL yatırım müjdelerini verdi. 40 anaokulu, 20 devam eden yık yap projeler, 12 ortaokul, lise, spor salonu, pansiyon gibi yatırımlar. 42 trilyon tamirat, büyük onarımlar, 8 milyon tutarında da doğalgaz dönüşümleri için müjdelerini açıkladı. Bakanımıza hemşehrilerimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle Malatya’mızın Milli Eğitim alanında yatırıma ihtiyacı büyük oranda karşılanmış olacak. Bu yatırımlar bittiğinde de Malatya’da ikili öğretimi tamamen terk etmiş, tekli öğretime geçmiş olacağız. Bakanımıza bu müjdeler için teşekkür ediyorum” dedi.
Ülkenin gelişmesi ve kalkınması açısından eğitimin önemli olduğuna değinen Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı ise “ Bakanımızın eğitim camiasından olması sorunları biliyor olması. Göreve gelmesiyle birlikte de Türkiye genelinde milli eğitim camiasındaki değişiklikleri göz önüne sermiştir. Bugün ilimiz tarihinde çok büyük bir yatırım müjdesini verdi. Bu yatırımların kısa sürede yapılması için de gerekli talimatları verdi bakanımız. Malatya’mız için de çok önemli bir müjdeydi. Eğitim anaokulundan, üniversite yıllarına kadar gelen süreçte Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınması açısından büyük öneme sahiptir. Eğitimin güçlü olduğu ülkelerde her şeyin güçlü olacağını hep birlikte şahit oluyoruz. Bakanımızın bu konudaki hassasiyetinden dolayı Malatya’mıza birçok müjdelerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Ziyaret daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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