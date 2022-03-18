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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’de yeni nesil Çanakkale Zaferini yad etti

İHA

Battalgazi’de yeni nesil Çanakkale Zaferini yad etti

Malatya Battalgazi Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. yıl dönümü dolayısıyla ‘Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale’ adlı anma programı düzenlendi. Büyük ilgi gören programda, Çanakkale savaşlarının yaşandığı günlerde askerimizin bir öğünlük yiyeceği olan hoşaf ve ekmek ikramı yapılıp, yeni neslin o günleri yad etmeleri sağlandı.
Battalgazi Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Malatya Park Alışveriş Merkezi’nde ‘Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale’ adlı program düzenlendi. Gerek Türk tarihi gerekse Dünyanın en önemli savaşları arasında yer alan Çanakkale Zaferi’nin hangi şartlarda kazanıldığını konu alan program, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Çanakkale şehitlerinin yazdığı son mektuplarının yer aldığı resim sergisini gezen vatandaşlar, Malatya Musiki Cemiyeti’nden sanatçıları tarafından seslendirilen kahramanlık türküleri ile duygusal anlar yaşadı. Çanakkale Şehitleri Abidesi Minyatürünün de yer aldığı programda kurulan stant ile özellikle savaş süresi boyunca cephelerde açlık ve zorlu hava şartlarına rağmen canlarını hiçe sayarak savaşan askerlerimizin bir öğünlük yiyeceği olan üzüm hoşafı ve ekmek ikramı yapılıp, yeni neslin o günleri yad etmeleri sağlandı. Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde, vatan ve millet sevgisiyle yazdığı kahramanlık destanının 107.yıldönümünü kutlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, şehitlerimize olan şükran borcumuzu ancak vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkarak ödenebileceğini söyledi.

“Büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz”
Millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettikleri Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarını ve aziz şehitleri, rahmet ve tazimle yad ettiklerini belirten AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Ecdadımız o gün canlarını hiçe sayarak, düşmana karşı ülkemizi korumuş ve bu vatanı bize emanet etmişlerdir. Bizler şehitlerimize minnettarız. Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Bugün bize bu kahramanlık destanını hatırlatan Battalgazi Belediyemize de teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez”
Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destan olduğunu aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün tarihe adını altın harflerle yazdırmış Çanakkale Zaferi’nin 107.yıldönümü. Geçmişi unutturmamak, geçmişi bugüne taşımak ve ecdadımızın bu toprağı kendi ellerinde tutmak için göstermiş oldukları mücadeleyi bugünkü neslimize gösteriyoruz. Çanakkale ruhu, milletimizin ecdadından devraldığı bağımsızlık ülküsünü gelecek nesillere daha
güçlü şekilde teslim edeceği kutsal bir değerdir. Tarih, topraklarımızı işgal etmeye kalkanların hüsrana uğradıkları nice ibretlik derslerle doludur. Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez. Burada askerlerimizin hangi postalları giydiklerini, o gün cephede kimlerin çarpıştığını, hangi koşullarda istiklal mücadelesi verdiklerini sembolize ederek vatandaşlarımıza anlatmaya çalıştık. Bugün bu topraklar üzerinde özgür ve hür dolaşabiliyorsak eğer bu canlarını hiçe sayarak şehit olan ecdadımızın sayesinde. Bastığı toprakları canından değerli görerek savunan ve Anadolu'yu Türk milletine vatan kılan atalarımıza layık evlatlar olarak bugün de ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara geçit vermeyecek, milletimizin bekasını topyekun bir mücadeleyle savunacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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