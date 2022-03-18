Çanakkale Şehitleri Darende’de de anıldı

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18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü nedeniyle Malatya’nın Darende ilçesinde de program düzenlendi.

Hükümet konağı önünde Atatürk anıtına çelenklerin konması, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlayan program Hasan Gazi Şehitliği ziyareti ile devam etti.

Törene, Kaymakam Ökkeş Sefa Türkoğlu, Belediye Başkanı İsa Özkan, Cumhuriyet Savcısı Emre Kiremitçi, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, Jandarma Komutanı Ufuk Kale, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

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