Arguvan'da 18 Mart şehitlerini anma programı

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle Malatya'nın Arguvan ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Arguvan Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapılan anma törenine, Kaymakam Kemal Ülkü, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva , İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, daire amirleri, Arguvan’da bulunan Kıbrıs gazileri, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı. Konuşmaların ardından Arguvan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Çanakkale Geçilmez’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Oyun sırasında bazı şehit aileleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Buradaki etkinliğin ardından şehit yakınları ve gaziler için Arguvan Kültür Kompleksinde yemek verildi.

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