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“Mesleki Eğitimde Kolektif Etki Çalıştayı”nın raporu Bakan Özer’e sunuldu

İHA

“Mesleki Eğitimde Kolektif Etki Çalıştayı”nın raporu Bakan Özer’e sunuldu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği “Mesleki Eğitimde Kolektif Etki Çalıştayı”nın raporu hazırlandı. Hazırlanan rapor, bir takım temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’e sunuldu.
MTSO ve Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mesleki eğitimde nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve mesleki eğitimde sorunların tespiti ve çözüm önerilerini oluşturmak üzere başlatılan ve yapılan bir dizi toplantılar ile üniversite, iş dünyası, akademisyenler, sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla gerçekleştirilen Mesleki Eğitimde Kolelektif Etki Çalıştayı sonucunda ortaya çıkan sonuçlar geniş bir rapor haline getirildi. Rapor, MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdemir tarafından Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’e sunuldu.

“Mesleki eğitimin sorunları ele alındı, çözüm önerileri geliştirildi”
Raporun 134 sayfa ve oldukça detaylı olduğuna vurgu yapan Özdemir, “10 bine yakın üyemiz üzerinden gerçekleştirilen anket sonuçlarından en önemlisi nitelikli insan gücünün olmaması olarak önümüze çıkmıştı. Nitelikli insan gücü problemini çözmenin tek yolu ise meslek liseleri ile meslek yüksekokullarındaki öğrencilerin mezun olurken gerekli donanım ve tecrübeye sahip olmasıydı. Bu doğrultuda yapmış olduğumuz bir dizi istişareler nezdinde Malatya TSO Başkanımız Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun da direktifleriyle ‘Mesleki Eğitim Zirvesi’ çalışmaları başladı. Bu çalışmalara mesleki eğitimde yer alan öğrenci, veli, mesleki eğitim öğretmen ve müdürlerinin yer aldığı birçok toplantı yapıldı. Yürütülen çalışmalar sonrasında Mesleki Eğitimde Kolektif Etki Çalıştayı’nı düzenledik. Çalıştayda mesleki eğitimin sorunları ele alındı, çözüm önerileri geliştirildi. Çalıştaya katılım sağlayan akademisyenler, iş dünyası ve sektörü temsilcileri ile kurum müdürlerinin tüm gün süren istişareleri nezdinde ortaya çıkan fikirler akademik rapor haline getirilerek mesleki eğitimde yeni model önerilerinin yer aldığı mesleki eğitim raporu oluşturuldu” ifadelerini kullandı.

“Mesleki eğitimin üzerine titizlikle eğiliyoruz”
MTSO olarak mesleki eğitimi önemsediklerini belirten Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın 26 Şubat 2019 tarihinde imzaladığı “81 İl 81 Okul” protokol kapsamında mesleki eğitimin üzerine titizlikle eğiliyoruz. Mesleki ve teknik eğitimde sektörün işgücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye hızla ve etkin şekilde uyum sağlayabilen, paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine aktif şekilde katıldığı bir yapıyı tam anlamıyla hayata geçirebilmek için imzalanan iş birliği protokolü ile çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz sayısız çalışmalardan biri de “Mesleki Eğitimde Kolektif Etki Çalıştayı” oldu. Çalıştayın hazırlık aşamasında, çalıştay sürecinde ve raporunun hazırlanmasında emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay’a Meclis Başkanımız Hasan Özkan’a, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Celal Abbas Karaduman’a, Yönetim Kurulu Üyemiz Mesut Özdemir’e ve danışman hocalarımız Prof. Dr. Yusuf Cahit Çukacı ile Prof. Dr. Ahmet Uğur’a teşekkür ediyorum. Bu raporun başta ilimiz olmak üzere ülkemizin mesleki ve teknik eğitimde alacağı yolda önemli bir katkı sunacağına eminim” dedi.

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