Arapgir’de kar altında 18 Mart coşkusu

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Malatya’nın Arapgir ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107'nci yıl dönümü bölgedeki kar yağışına rağmen coşku ile kutlandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107'nci yıldönümü dolayısıyla Arapgir'de çeşitli anma ve kutlama etkinlikleri düzenlendi. Anma ve kutlama programı ilçe protokolü tarafından kaymakamlık binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene Arapgir Kaymakamı Adnan Doğan, Belediye Başkan Vekili Basri, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum, kuruluşların temsilcileri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden tören günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla son buldu.

Samime Aydınlar Kültür Merkezi'nde Çanakkale Zaferi'nin 107’nci yıldönümü kutlama ve şehitleri anma etkinlikleri kapsamında anlam dolu bir program gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Tüm okullardan katılan öğrenciler çeşitli etkinlikler sergilerken şiir dinletileri, tiyatro oyunu, oratoryo gösterisi katılımcılar tarafından beğeni topladı.

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