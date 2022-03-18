Berber ve kuaförlere mesleki yeterlilik belgesi imkanı

Malatya’da, Şener Eroğlu Kuaför Meslek Edindirme Kursu ile bugüne kadar birçok kişi meslek sahibi oldu.

Şener Eroğlu Kuaför Meslek Edindirme Kursu yetkilisi Şener Eroğlu yaptığı açıklamada, “Ulusal mesleki yeterlilik belgesi alan meslektaşlarımız kendi işletmelerini açabiliyorlar. Mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar yasa gereği is yerini açamayacak” ifadelerini kullandı. Resmi Gazete ’de yayımlanarak uygulanmaya başlayan kuaför ve güzellik uzmanlarına mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale dönüştürüldüğüne dikkat çeken Eroğlu, “Mesleki eğitim gençlere bir sanat ışığı geleceğe bir yoldur. Berber ve kuaförlük alanında mesleki yeterlilik belgesi almak isteyenler kurs merkezimize başvurabilirler” dedi.

Berberlere ve kuaförlere kurs sonunda sınav yaptıklarını ve sınavda başarılı olanlara ustalık belgesi alabileceklerinin altını çizen Eroğlu, iş yeri açmak isteyenlerin mutlaka belge almaları gerektiğini kaydetti.

Malatya’da Şener Eroğlu Kuaför Meslek Edindirme Kursu ile bugüne kadar birçok kişi meslek sahibi oldu.

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