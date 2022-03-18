Yeşilyurt’ta hoşaf ve arpa ekmek dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt’ta hoşaf ve arpa ekmek dağıtıldı

İHA

Yeşilyurt’ta hoşaf ve arpa ekmek dağıtıldı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Çanakkale Zaferinin 107. Yıldönümünde şehitlerin ve gazilerin hatırasını yâd etmek maksadıyla Yakınkent Asife Rahmi Akıncı Camii’ de Cuma Namazı sonrasında vatandaşlara arpa ekmeği ve hoşaf ikram etti.
Büyük bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferinin 107. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, Yeşilyurt Belediyesine gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkürlerini sundular.
Arpa ekmeği ve hoşaf dağıtımı sırasında Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı genç tiyatrocular tarafından Çanakkale Zaferini anlatan gösteriler sergilendi.
Çanakkale Zaferinin 107. Yıldönümünü büyük bir gururla kutladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mükremin Yağbasan, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak Çanakkale Zaferinin 107. Yıldönümü nedeniyle Yakınkent Asife Rahmi Akıncı Camii’ de Cuma Namazı sonrasında vatandaşlarımıza arpa ekmeği ve hoşaf ikram ettik. Türk milletinin küllerinden yeniden doğduğu büyük bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferinin o asil ruhunu yaşatmak hepimizin temel görevidir. Tarihimizde unutulmaz iz bırakan 250 bini aşkın şehidimizin ve yüz binlerce gazimizin bizlere armağan ettiği Çanakkale Zaferinin 107’nci yıldönümünde başta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bütün şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Berber ve kuaförlere mesleki yeterlilik belgesi imkanı
YEREL HABERLER Berber ve kuaförlere mesleki yeterlilik belgesi ...
Arguvan’da gençlerin kar sevinci
YEREL HABERLER Arguvan’da gençlerin kar sevinci
Arapgir’de kar altında 18 Mart coşkusu
YEREL HABERLER Arapgir’de kar altında 18 Mart coşkusu
Malatya'da üzüm hoşafı dağıtıldı
YEREL HABERLER Malatya'da üzüm hoşafı dağıtıldı
“Mesleki Eğitimde Kolektif Etki Çalıştayı”nın raporu Bakan Özer’e sunuldu
YEREL HABERLER “Mesleki Eğitimde Kolektif Etki Çalıştayı”nın raporu ...
Şehitlikte duygulandıran doğum günü 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde Şehit Üsteğmen’in doğum günü kutlandı
YEREL HABERLER Şehitlikte duygulandıran doğum günü 18 Mart Çanakkale ...
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa’yı konuk ediyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa’yı konuk ediyor
Arguvan'da 18 Mart şehitlerini anma programı
YEREL HABERLER Arguvan'da 18 Mart şehitlerini anma programı
Çanakkale Şehitleri Darende’de de anıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Şehitleri Darende’de de anıldı
Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü
YEREL HABERLER Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü
Battalgazi’de yeni nesil Çanakkale Zaferini yad etti
YEREL HABERLER Battalgazi’de yeni nesil Çanakkale Zaferini yad etti
Emniyet Müdüründen 18 Mart’a özel şiir
YEREL HABERLER Emniyet Müdüründen 18 Mart’a özel şiir
İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Yangın paniği az daha canından ediyordu
YEREL HABERLER Yangın paniği az daha canından ediyordu
Bakan Özer: “Türkiye kız çocuklarını eğitime kavuşturma problemini son 20 yılda çözmüştür”
YEREL HABERLER Bakan Özer: “Türkiye kız çocuklarını eğitime ...
Bakan Özer’den AK Parti Malatya il teşkilatına ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Özer’den AK Parti Malatya il teşkilatına ...
Bakan Özer, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Özer: “Selahattin başkanımıza eğitim alanına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum”
YEREL HABERLER Bakan Özer, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ...
Bakan Özer: Yüz yüze eğitime kararlılıkla devam ediyoruz (3)
YEREL HABERLER Bakan Özer: Yüz yüze eğitime kararlılıkla devam ...
Dekan Erdem: “Akif, toplumu yönlendiren bir aydındır”
YEREL HABERLER Dekan Erdem: “Akif, toplumu yönlendiren bir aydındır”
Bakan Özer: Yüz yüze eğitime kararlılıkla devam ediyoruz (2)
YEREL HABERLER Bakan Özer: Yüz yüze eğitime kararlılıkla devam ...
Başkan Güder, minik öğrencileri yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Başkan Güder, minik öğrencileri yalnız bırakmadı
Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğrencilere müjde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: ''3 bin yeni anaokulu ile 40 bin ana sınıfı yapılacak'' “Doğalgaz dönüşümü yapılmayan hiçbir okulumuz kalmayacak”
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğrencilere müjde Milli ...
Yeşilyurt’un tescilli yemekleri tanıtılıyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt’un tescilli yemekleri tanıtılıyor
Milli Eğitim Bakanı Özer Malatya’da
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer Malatya’da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.