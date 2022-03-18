Malatya’da kar etkisini sürdürüyor

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

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Malatya’da aralıklarla devam eden kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü.

Malatya’da aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezi ve kırsalda etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde öğleden sonra aniden bastıran kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Kar yağışının kent genelinde hafta sonu da devam etmesi beklenirken, meteoroloji bölge geneli için zirai don uyarısında bulundu.

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