Doğa Sporları Kampı bütün fakültelere yaygınlaştırılacak

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, öğrencilerin kamp programını değerlendirirken, bu tarz kampları tüm fakültelere açmayı istediklerini belirterek, öğrencilerde farkındalık oluşturmak ve öğrencilerden kamp talepleri almak için bu kamplarla ilgili videoları sosyal medya hesaplarından paylaştığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İnönü Üniversitesi işbirliği çerçevesinde Osmaniye Aslantaş Doğa Kampı’nda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler kapsamında kız ve erkek öğrencilere yönelik ayrı tarihlerde doğa kampları gerçekleştirildi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu Doğa Kampı’nı İletişim Fakültesi öğrencilerine değerlendirdi.

47 Mart tarihleri arasında 160 erkek öğrencinin, 1114 Mart tarihleri arasında ise 153 kız öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Osmaniye Aslantaş Doğa Sporları Kampı’na toplamda 313 öğrenci katıldı.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin Uygulamalı Doğa Sporları Dersi kapsamında gerçekleştirilen kampta, dönüşümlü etkinliklere katılan öğrenciler, bisiklet sürme, atış, tırmanış, matrak oyunu, bilgi yarışması, zepline, okçuluk, müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi gibi faaliyetlere katıldı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yapılan kamp ile ilgili görüşlerini dile getirerek, “Kampımız iki hafta yapıldı. Önce 160 erkek öğrencimiz ve 16 hocamız kampa katıldı. Bir hafta sonra ise 153 kız öğrencimiz ve 10 hocamız kampa katıldı. Bu kampları, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile yazışarak ve görüşerek tahsis edilmesini sağladık. Ben bu vesileyle Gençlik Spor Bakanlığımıza ve Osmaniye Gençlik Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Çünkü ilk defa Gençlik ve Spor Bakanlığımız doğa kamplarını bir üniversiteye tahsis etti. Biz de üniversite olarak ilk kez öğrencilerimize böyle bir tecrübeyi yaşattık” şeklinde konuştu.

Erkek öğrenci kampının açılışına katıldığını ancak kendisinin Ankara’da olmasından dolayı kız öğrencilerininkine katılamadığını belirten Kızılay, “Aslantaş Doğa Kampı güzel bir kamp, yeri doğası tesisleri çok güzel. Hizmetleri de Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Osmaniye İl Müdürlüğümüz tarafından yapıldı. Gençlerimiz yer yer heyecanlı, yer yer eğlenceli ama doğanın içinde çok güzel bir kamp yaptılar. Ben bizzat şahit oldum. Programların bir kısmına katıldım. Kızlarımız da bu hafta döndüler. Kızlarımızın kampına katılamadım, çünkü Ankara’da bir programım vardı. Ama bir dahaki sefere kız öğrencilerimizin kampının açılışına katılacağım. Bu kampta 313 öğrencimiz, 26 civarında hocamız kamp deneyimi yaşamış oldu. Biz de üniversite olarak nasıl bir kamp deneyimi yaşayabiliriz diye yerinde görüp, incelemiş olduk. Ben kampın öğrencilerimize çok yararlı, çok dinlendirici ve doğayla iç içe bir faaliyet olduğu kanaatine vardım” dedi.

Aslantaş Doğa Sporları Kampı’nın, başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini söyleyen Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu da, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın yanı sıra katılan eğitimcilere, kamp liderlerine ve öğrencilere teşekkür etti.

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