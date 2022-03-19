Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa’yı konuk etti. Karşılaşma Kasımpaşa’nın 20 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sağ çaprazdan Jospin’in pasıyla topla buluşan Tetteh’in sert şutu üst direğe çarparak oyun alına geri döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

71. dakikada Kasımpaşa’da orta alanda topu alan Eysseric’in savunma arkasına yolladığı pas ile topu alan Muleka, sol ayağı ile vurduğu şutta topu ağlara gönderdi. 01

74. dakikada orta sahada topu kapan Umut’un ileri taşıdığı topu Ahmet’e verdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Ahmet, sağ ayağıyla yakın köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 02

79. dakikada 20 geriye düşen Yeni Malatyaspor’da tribündeki taraftarlarla tartışan Sadık, oyundan alınmasını isteyerek saha kenarına yürüdü. Rakip futbolcuların arya girerek engellemek istediği Sadık daha sonra yerini Awuku’ya bıraktı.

85. dakikada sol kanattan atağa çıkan Kasımpaşa’da savunma arkasına sarkan Umut’un şutunda kaleci Ertaç’tan dönen top Ahmet’in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda Ertaç gole izin vermedi.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Şansalan xx, Ekrem Kan xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Zeffane x, Sadık x (Awuku dk. 80 ?), Campi x, Haddadi x, Azubuike x, Mustafa x, Donsah x, Rahman Buğra x (Jospin dk. 35 x), Dicko x, Tetteh x (Kenan dk. 65 x)

Yedekler: Abdulsamed, Ahmet Eyüp, H.Osman, Barış, Atakan, Mert Miraç, Muhammed Emin

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Kasımpaşa: Mahmut xx, Hadergjonac xx, Donk xx, Spajic xx (Brecka dk. 81 ?), Ben Ouanes xx, Doğucan xx, Muleke xxx (Aabid dk. 88 ?), Hajradinovic xx (Tunay dk. 88 ?), Eysseric xx, Mabil xx (Ahmet Emin dk. 58 xx), Umut xx

Yedekler: Erdem, Harun, Michal Travnik, Mehmet Fevzi

Teknik Direktör: Ümit Şengül

Goller: Muleka (dk. 71), Ahmet (dk. 74) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Jospim (Y. Malatayaspor)

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