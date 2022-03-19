Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Meteoroloji tarafından Malatya ve çevresindeki Kayısı üreticilerine don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “19 Mart Cumartesi ile 23 Mart Çarşamba günleri arasında Malatya ve çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililerin ve çiftçilerimizin tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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