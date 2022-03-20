Rektör Kızılay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programına katılmasını değerlendirdi

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay yaptığı açıklamada, “Ankara’da Cumhurbaşkanımızın himayesinde olan programa katıldık. Güzel programlar yapıldı” dedi.

Rektör Kızılay, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde yapılan programa katılmasını değerlendirdi. Kızılay, “Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ali Beytur ile beraber Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine 14 Mart Tıp Bayramı’nı Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kutlamak üzere Pazartesi günü Ankara’daydım. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız Türkiye’de sağlığın durumu, önümüzdeki yakın gelecekteki gelişmeler ile ilgili güzel bilgiler verdi. 14 Mart Tıp Bayramı sağlığın sorunlarının, başarılarının konuşulduğu bir gün. Adı bayram ama bir hatırlanma, bilgilendirme, farkındalık günü. Onun için 14 Mart Tıp Bayramı’yla ilgili hem burada hem de Ankara’da güzel programlar yapıldı. Biz de Ankara Cumhurbaşkanımızın himayesinde olan programa katıldık” şeklinde konuştu.

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