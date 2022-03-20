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Başkan Güder, Orduzu sakinleriyle buluştu Güder: “İlçemizin sorunlarını bir bir çözüme kavuşturuyoruz”

İHA

Başkan Güder, Orduzu sakinleriyle buluştu Güder: “İlçemizin sorunlarını bir bir çözüme kavuşturuyoruz”

Daha yaşanabilir bir Battalgazi için ‘Durmak yok yola devam’ sloganını kendine şiar edinen Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, halkın ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve taleplerini dinlemek için Orduzu’da düzenlenen mahalle toplantısına katıldı. Başkan Güder, 2022 yılı içerisinde Orduzu bölgesinde doğal gaz çalışmalarının artarak devam edeceği müjdesini verdi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Mert ve AKSA Malatya Doğalgaz Dağıtım Şirketi Müdürü Güngör Ateş ile birlikte Orduzu Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.
Mahalle sakinlerinin sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyerek, taleplerini tek tek not alan Başkan Güder, ilçeye yapılan ve devam eden projeler hakkında vatandaşlara geniş bilgiler verdi. Doğal gaz sorununun çözümü noktasında Müdür Ateş’ten bilgiler alan Başkan Güder, 2022 yılı içerisinde Battalgazi’deki doğalgaz çalışmalarının artarak devam edeceğine dikkat çekti. Mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği buluşmaya söz alan muhtar ve mahalle sakinleri, Battalgazi ve Orduzu bölgesinin gelişimden memnun olduğunu ifade ederek, Başkan Güder’e hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
“Osman Güder başkanımıza teşekkür ediyoruz”
Orduzu’ya çok ciddi yatırımlar yapıldığına vurgu yapan Orduzu Mahallesi Muhtarı Abuzer Ekin, “Orduzu bölgemize büyük yatırımlar yapıldı. Özellikle de mahallemize birçok gençlik yatırımının startı verildi. Yapımı devam eden çalışmalarımızda var. Geçen yaz ayında 56 mahallemizin alt yapısı tamamlandı. Vaizpınarı, Leylekpınarı ve Şanlıkaya’mız kaldı. Kalan bu mahallelerimizin yapımı için bu yıl istişare ettik, söz aldık. Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere Battalgazi Belediye Başkanımıza ve misafirlerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“NisanMayıs ayında startını veriyoruz”
Nisan ve Mayıs ayında çalışmaların startını vereceklerinin altını çizen AKSA Malatya Doğal gaz Dağıtım Şirketi Müdürü Güngör Ateş, “Öncelikle misafirperverliğinden ötürü Orduzu’daki vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bölgemizde bazı sıkıntılar var ve bunun çözümü noktasında ciddi bir çalışma içindeyiz. Nisan ve Mayıs ayı gibi yatırımlarımızın startını veriyoruz. Yaz ayında büyük oranla Orduzu bölgemizi doğalgaza kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

“Kısa süre içerisinde çözüme kavuşturacağız”
Orduzu bölgesindeki kalan mahallelerin alt yapı sorununu kısa süre içerisinde çözeceklerini belirten Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Mert, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Orduzu bölgemizin alt yapısını yeniledik, üst yapısını ise Battalgazi Belediyemiz ile birlikte sürdürüyoruz. Geri kalan yerleri de kısa zamanda inşallah yapacağız. Doğalgaz çalışmaları ile paralel olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın ‘susuz ve kanalizasyonsuz’ mahallemiz kalmayacak talimatı doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

“Gelincik tepesi Orduzu’nun çehresini değiştirdi”
Orduzu bölgesine yapılan en büyük yatırımın yeni alt merkez oluşturulması olduğunu aktaran AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Orduzu bölgemizdeki sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında birinci ağızdan bilgi almanız için misafirlerimizi de davet ettik. Orduzu’ya yaptığımız hizmet mahalle olarak az olabilir ama bölge anlamında ciddi yatırımlar yapıldı. Gelincik Tepesi gibi bir alt merkezin açılması bile, başlı başına büyük bir yatırımdır. Bölgenin çehresi değişti. Bu noktada Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in büyük gayretleri var. Bunun yanı sıra ciddi olarak Gençlik yatırımları yapıldı bölgemize. AK Parti teşkilatı olarak Orduzu bizim her zaman yanımızda oldu ve bizde üzerimize düşenin fazlasıyla yaptık, yapacağız. Eksiklerimiz tabi ki olabilir ama sizden sabır istiyoruz. İnşallah gelecek kış ayında Orduzu bölgesinde doğal gaz sıkıntısı hallolacak” şeklinde konuştu.

“Orduzu bölgesine çok emek harcadık”
Orduzu bölgesi için çok emek harcadıklarını ve harcamaya da devam edeceklerini vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Orduzu bölgemizin güzel insanlarıyla bir araya geldik. Leylekpınarı, Kaldırım, Şanlıkaya ve Orduzu bölgemizin sorunlarını hiçbir zaman gündemimizden düşürmedik. Bu sıkıntıları yerinde dinlemek için müdürlerimiz ile bu toplantıyı gerçekleştirdik. İlçemizde daha fazla nasıl yatırım yapabileceğimizin istişaresini sürekli olarak yapıyoruz. Devamlı olarak Ankara’ya ziyaretlerimiz oluyor. Büyükşehir Belediyesi statüsü ile merkez ilçe konumuna kısa süre önce geldik. Yeni bütçeler oluştu, yeni bir sistem kuruldu. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ilçemizin imar sorunu vardı. Allaha binlerce kez şükürler olsun ilçemizin imar sorununu çözdük. İmar konusundan tutunda alt yapı sıkıntısına kadar, alt merkezlerden tutunda gençlik yatırımlarına kadar Orduzu bölgemize ciddi yatırımlar yaptık, çok emek harcadık. Gelincik Tepesi’nin oluşturulması ile Orduzu’nun çehresi değişti. Bu bölgemizin bazı mahallelerinde doğal gaz sıkıntısı var, inşallah oda hallolacak. Vatandaşlarımızın sorunları bir bir çözüme kavuşacak. Bugüne kadar çevre yolu altı ve üstü gibi bir kavram vardı. Bizler yaptığımız yatırımlarla bu algıyı ortadan kaldırdık. Kimsenin cesaret edemediği çevreyolu altında ilk kentsel dönüşümü biz başlattık. Battalgazi’de bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için gecemizi adeta gündüzümüze katmış durumdayız. Ekibimizle birlikte doğru düzgün uyku bile uyumuyoruz. İlk günkü aşk ve heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Eleştirilen tabi ki olabilir ama bizler her zaman önceliğimizin hizmet olduğunu söylüyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi ‘Durmak Yok Yola Devam’ sloganıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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