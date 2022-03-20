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Yeşilyurt’ta açık hava müzesi yapımı tamamlanıyor Çınar: “Savunma sanayi ve savaş makinaları açık hava müzemizin büyük bir kısmı tamamlandı”

İHA

Yeşilyurt’ta açık hava müzesi yapımı tamamlanıyor Çınar: “Savunma sanayi ve savaş makinaları açık hava müzemizin büyük bir kısmı tamamlandı”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem vaatlerinden olup, içerisinde milattan önceki Türk tarihinden İslam ve Osmanlı dönemine, Kurtuluş Savaşlarından Cumhuriyetimizin kurulduğu dönemlerde kullanılan askeri teçhizatların sergileneceği Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesinin büyük bir kısmı tamamlandı.
Yeşilyurt’u müzeler kenti yapma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yeşilyurt Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem vaatlerinden olup, bölgede ilk kez Yeşilyurt’ta hizmete sunulacak olan Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesini Malatya’lılarla buluşturmaya hazırlanıyor.
1 Milyon 350 bin metrekarelik alanda yapımı süren ve üçüncü etabı da tamamlanmak üzere olan Beylerderesi Şehir Parkı içerisinde hizmete sunulacak olan müzede, savaş uçağı ve tankın yanı sıra top, tüfek, ok, yay, obüs ve mancınık gibi savaş aletleri, rölyef uygulamaları, şehitlik ve sergi alanları ile kafeterya yer alacak.
Malatya’nın kültürel ve sanatsal vizyonuna büyük değerler kazandıracak nitelikli ve modern alanlarıyla bölge turizminin hareketlenmesine katkı sunacak olan müzenin tüm aşamalarını yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya ve Yeşilyurt’un köklü tarihine yakışacak eserler arasında yerini alacak olan Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi ile kentin giriş noktasını dinamik ve aktif bir yapıya dönüştüreceklerini söyledi.
Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesinin gerek sergilenecek askeri teçhizatlar gerekse de görsel zenginliğiyle dikkat çekici özelliklere sahip olacağını ifade eden Başkan Çınar, müze alanında yapılan son düzenlemeleri yerinde inceleyip, yetkililerden bilgiler aldı.
Beylerderesi Şehir Parkında ki yeni, farklı ve özel yatırımlara Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi gibi her açıdan anlamlı ve özel bir kültürel yatırımı ekleyerek kentin giriş noktasını daha cazip hale dönüştüreceklerini vurgulayan Çınar, Yeşilyurt’un imajına ve kültürel zenginliklerine değer katacak özel bir eseri daha hizmete sunacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Yeşilyurt’u müzeler kenti yapma yolunda başlattıkları kültürel ve sanatsal yatırım seferberliğine ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Başkan Çınar, “ Beylerderesi Şehir Parkımızın içerisinde yer alan ve artık son düzenlemeleri yapılan Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzemiz ile burayı daha cazip ve güzel bir görüntüye kavuşturacağız. Uçak ve tank başta olmak üzere askeri teçhizatları ile farklı materyaller ve rölyef uygulamalarının yer aldığı, sosyal tesis ve dinlenme alanlarına sahip müzemizin açılışını bu yıl içerisinde yaparak hizmete sunacağız. İç ve dış tasarımın yanı sıra aydınlatmalar, yürüyüş yolları ve kamelyalarla müzecilik faaliyetlerine örnek gösterilecek değerli bir eseri Yeşilyurt’a kazandırmak için çok titiz çalışıyoruz. Müzemizin olduğu bölgeyi aktif ve dinamik bir yapıya kavuşturup, gelen misafirlerimizin bir yandan sergilenen eşyaları incelerken diğer taraftan güzel vakit geçirmesini sağlayacağız. Sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere de ev sahipliği yapacak mekanlara sahip olacak şekilde, farklı bir bakış açısıyla hizmete sunacağımız müzemiz ile birlikte bölgemizin en büyük sosyal yaşam özelliklerine sahip Beylerderesi Şehir Parkımıza yeni bir güzellik daha kazanmış olacağız. Vatandaşlarımız etaplar halinde hizmete sunulan Beylerderesi Şehir Parkımızın olduğu bölgeye, Millet Bahçemiz ve spor tesislerimize çok yoğun ilgi gösteriyor. Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzemiz ile birlikte buraya olan ilgiyi artırıp, kentimize yeni bir yaşam alanı daha kazanmış olacağız. Bölgemize değer katacak, hemşehrilerimizin ferah, huzurlu ve güzel alanlarda hem dinlenip hem de güzel vakit geçirmesini sağlayacak alanlara sahip buradaki dev yatırımlarımızla birlikte Beylerderesi, Malatya’nın ve
bölgemizin en cazip alanlarından bir tanesi olacak. Güçlü, kaliteli ve kalıcı yatırımlarımızla konforlu bir ortamı hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş oluyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum “ diye konuştu.
Yakınca Mahallesi Muhtarı Mevlüt Tunç ise mahalle kazandırılan parklar, yüzme havuzu, seyir terası, müze ve spor tesislerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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