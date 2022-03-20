TFF Bayanlar Futbol 3.Ligi Malatya, Erenköy’ü 2-0 mağlup etti

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TFF Bayanlar Futbol 3.Ligi ilk maçında, Malatya bayan futbol takımı, Erenköy bayan futbol takımını, 20 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) organizasyonunda yer alan 20222023 Bayanlar Futbol 3. Ligi’nin ilk hatasında, Malatya ve İstanbul Erenköy takımları, Malatya Yeşiltepe Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Semra Karasın,Fatma Alper ve Ezgi Şahin hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma sonunda, Malatya bayanlar futbol takımı, rakibi Erenköyspor’u 20 yenerek lige galibiyetle başladı.

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