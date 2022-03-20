Malatya’da 6 araç bir birine girdi: 1 yaralı

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Malatya’da çarpışan iki araç savrularak park halinde 4 araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Seyran Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, R. A. idaresindeki 44 ACL 437 plakalı Ford marka minibüs ile M .D. yönetimindeki 44 NL 826 plakalı Fiat marka otomobil Uzun Sokak üzerinde çarpıştı. Kazada savrulan araçlar bölgede park halinde olan 4 araca çarparak durabildi. Bir kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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